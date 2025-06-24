OpenAI навсегда сохранит ваши чаты с ChatGPT (даже удаленные) — суд отменил апелляцию пользователей

В начале июня 2025 года суд обязал OpenAI «бессрочно» сохранять историю запросов к ChatGPT (включая удаленные чаты) с целью иметь потенциальные доказательства в исках о нарушении авторских прав — решение, вполне ожидаемо, спровоцировало сопротивление со стороны самой компании и пользователей, которые подали апелляции.

В мае судья Она Вон, которая и приняла это суровое решение, отклонила первый запрос, а сейчас неудачу потерпел и второй. В последнем пользователь ChatGPT по имени Айдан Хант заявлял, что использует чат-бот «время от времени», иногда отправляя OpenAI «очень конфиденциальную личную и коммерческую информацию», а приказ Вон о сохранении этой информации создает «общенациональную программу массового наблюдения», что потенциально вредит «всем пользователям ChatGPT», которые не получали предупреждения о том, что их удаленные и анонимные чаты будут сохранены.

Хант добавил, что узнал о том, что ChatGPT сохраняет информацию совершенно случайно — наткнулся на новость о судебном решении на онлайн-форуме.

Юрист группы цифровых прав Electronic Frontier Foundation Коринн МакШерри в комментарии Ars Technica говорит, что опасения пользователей не являются безосновательными, а судебное решение Вон может повлечь за собой ряд судебных исков по всей стране, как только пользователи будут должным образом проинформированы о нем.

«Приказ о раскрытии информации сам по себе создает реальные риски для конфиденциальности пользователей и является прецедентом для многих других судебных исков по всей стране. И он символизирует более широкую проблему: чат-боты с искусственным интеллектом открывают еще один вектор для корпоративной слежки, особенно если пользователи не имеют реального контроля над тем, что происходит с их историями чатов и записями».

Хант призвал судью пересмотреть приказ, с учетом анонимных чатов с чувствительной информацией, и тех, что включат обсуждение медицинских, финансовых, юридических и личных тем, которые не имеют никакого отношения к претензиям об авторском праве.

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Вон не согласилась с апелляцией и отметила в очередном решении, что не превысила полномочия, а ее приказ невозможно толковать как разрешающий массовое наблюдение.

«Пользователь не объясняет, как судебный приказ о хранении документов, который управляет сегрегацией и хранением определенных частных данных частной компанией для ограниченных целей судебного разбирательства, является или может быть «общенациональной программой массового наблюдения»», — пишет Вон. «Это не так. Судебная власть не является правоохранительным органом».

Юристы тем временем говорят, что «это лишь вопрос времени, когда правоохранительные органы и частные истцы начнут обращаться к OpenAI, чтобы попытаться получить истории/записи чатов о пользователях для различных целей, так же, как они уже делают это для истории поиска, публикаций в социальных сетях и т.д.».

OpenAI 26 июня предоставит судье собственные устные аргументы, хотя некоторые сомневаются, что компания сможет, как следует защитить приватность пользователей, поскольку уже не смогла «достаточно прозрачно» предоставить информацию, что их удаленные чаты будут сохранены.