Перед судом предстанут администраторы фишинговых ботов и каналов Telegram, которые притворялись ДТЭК — им грозит до 15 лет тюрьмы

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по мошенникам, которые создавали фишинговые боты и каналы в мессенджере Telegram, маскируясь под энергетическую компанию ДТЭК. За это подсудимым грозит до 10-15 лет за решеткой, сообщает пресс-служба Киберполиции.

Еще в декабре 2022 года во время блекаутов специалисты ДТЭК обратили внимание на появление фейковых Telegram-каналов, выдававших себя за страницы и чат-боты ДТЭК. Впоследствии, уже в июне, оперативники киберполиции отчитались об обысках в домах подозреваемых в организации этой схемы — во время обысков правоохранители изъяли в качестве доказательной базы мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты и SIM-карты.

По данным следствия, организовали схему пять человек — жители Одесщины, Киевщины и житель России. С помощью фишинговых ботов в Telegram, которые имитировали официальные чат-боты компании ДТЭК, злоумышленники узнавали авторизационные данные и получали несанкционированный доступ к аккаунтам потерпевших. Затем «сломанные» аккаунты использовались для автоматических рассылок мошеннической рекламы псевдоинвестиций в разные проекты с последующим присвоением денег граждан.

К противоправной деятельности злоумышленники также привлекли около 50 «дропов», снимавших наличные деньги, полученные в качестве инвестиций. Злоумышленники совершили вмешательство до более чем 15 тыс. аккаунтов, а от мошенничества пострадало более 3 тыс. человек.

Действия обвиняемых квалифицированы в зависимости от участия в преступной деятельности по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1. Санкции статей за это преступление предусматривают максимальное наказание до 15 лет за решеткой.

По всей вероятности, в будущем ситуация может повториться , и не раз — к этой сомнительной и противоправной практике могут обращаться не только мошенники, но и враг, не прекращающий попыток дезинформировать украинцев, манипулировать ими и сеять панику. Поэтому напоминаем базовые правила кибергигиены, которые помогут не попасть на крючок мошенников — устанавливать приложения только из официальных источников, не переходить по ссылкам и ни в коем случае не вводить личные данные или данные платежных карт на сомнительных и поддельных сайтах без SSL-сертификата (это можно проверить наличие значка замка возле адреса). Доверять нужно только официальным источникам информации (единственный официальный телеграмм-канал Группы ДТЭК авторизован и имеет синюю галочку), но, если есть хоть малейшее сомнение, то дополнительная проверка излишней не будет никогда.