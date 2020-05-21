Сундар Пичаи: «аппаратное обеспечение — это сложно», но Google остаётся «супер-приверженной» выпуску устройств





Несмотря на слабые продажи смартфонов серии Pixel 4 и уход из компании двух ключевых руководителей направления Pixel, Google остаётся «супер-приверженной» аппаратным решениям. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Сундар Пичаи в одном из последних интервью.

Компания и далее будет заниматься развитием линейки смартфонов Pixel и выпуском других аппаратных устройств. Так что даже несмотря на плохие результаты Pixel 4 и Pixel 4 XL, Google выпустит Pixel 5, и Сундар Пичаи ожидает, что затем последует модель Pixel 6. Добавим, ходят слухи, что поисковый гигант договорился с компанией Samsung о разработке специального чипа для своих нужд.

Во время интервью Сундар Пичаи также заявил, что в последние несколько лет подразделение по выпуску аппаратных решений претерпело серьезную интеграцию. Главным образом это проявляется в продуктах, связанных с Nest. Кроме того, Google также приобрела мобильное подразделение HTC, что позволило привлечь профильных специалистов и наработки тайваньского производителя.

Сундар Пичаи также признал, что «аппаратное обеспечение — это сложно», что в конечном итоге отражается в линейке Pixel. На протяжении многих лет семейство Pixel сталкивалось с проблемами, на решение которых уходили месяцы, и в случае с Pixel 4 и Pixel 4 XL ситуация была такой же.

Источник: wccftech