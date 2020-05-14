Ключевые руководители направления Google Pixel, в том числе курирующий разработку камеры инженер, покинули компанию





Два ключевых руководителя направления бизнеса Pixel покинули компанию Google в последние месяцы. Одним из них был инженер Марк Левой, возглавлявший команду по разработке вычислительных алгоритмов для камеры Pixel. Второй уже бывший сотрудник – бывший генеральный директор Pixel Марио Кейроз.

Кейроз, по-видимому, уже покинул команду Pixel за два месяца до выхода Pixel 4, а его роль была возложена напрямую на генерального директора Google Сундара Пичаи. В январе он ушел работать в Palo Alto Networks, о чём свидетельствует его профиль в LinkedIn. Левой покинул Google в марте, что также отражено в его профиле LinkedIn.

Также стало известно, что глава аппаратного направления Google Рик Остерлох подвергал критике Pixel 4. Во время одной из встреч, имевших место осенью прошлого года ещё до официального выпуска смартфонов последнего поколения, он проинформировал персонал о своих опасениях. Он сказал, что не согласен с некоторыми решениями, принятыми по смартфону. В частности, он был разочарован батареей устройства.

Вместе с тем, по данным The Information смартфон Pixel 4 продавался хуже предшественника. За первые два квартала продаж было реализовано всего 2 млн смартфонов Pixel 4. Для сравнения, за первые два квартала продаж модель Pixel 3 разошлась тиражом в 3,5 млн устройств, а Pixel 3A – 3 млн экземпляров.

Источник: The Verge