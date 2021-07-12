Super Mario 64 стала самой дорогой в мире игрой. Запакованный картридж продали более чем за $1.5 миллиона

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За последние несколько дней был дважды переписан рекорд самой дорогой видеоигры, когда-либо проданной. Сперва в пятницу на аукционе приобрели запакованный картридж The Legend of Zelda для консоли NES за впечатляющие $870,000. А всего через два дня психологическую отметку в миллион долларов преодолела игра Super Mario 64 для приставки Nintendo 64. Запакованный картридж был продан за $1,560,000 на аукционе Heritage.

Всего же за последние 12 месяцев рекорд самой дорогой игры был увеличен более чем в 10 раз:

10 июля 2020: копия Super Mario Bros. продана за $114,000

23 ноября 2020: копия Super Mario Bros. 3 продана за $156,000

2 апреля 2021: копия Super Mario Bros. продана за $660,000

9 июля 2021: копия The Legend of Zelda продана за $870,000

11 июля 2021: копия Super Mario 64 продана за $1,560,000

Стоит отметить, что не только видеоигры существенно выросли в цене. Последнее время вновь обрели популярность карточки Pokémon, которые высоко ценятся коллекционерами и показывают отличные продажи на eBay.

Источник: The Verge