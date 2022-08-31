«Меню» / Menu — украинский трейлер черной комедии с Рэйфом Файнсом и Аней Тейлор-Джой

Kinomania Film Distribution опубликовала украинскую версию трейлера будущей черной комедии «Меню» / Menu с Рейфом Файнзом, Аней Тейлор-Джой и Николасом Голтом в главных ролях.

Украинский трейлер «Меню» / Menu

В центре сюжета — молодая пара (Аня Тейлор-Джой и Николас Голт). Вместе с группой незнакомцев они получают приглашение в ресторан на удаленном острове Тихого океана. Известный и несколько помешанный на кухне шеф-повар (Рейф Файнз) приготовил роскошное дегустационное меню, а также несколько шокирующих сюрпризов.

Режиссер «Меню» — Марк Майлод, снявший отдельные эпизоды «Игры престолов», «Бесстыдников» и «Наследников».

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В украинский кинопрокат кинолента выйдет 17 ноября.