Сверхбыстрая зарядка Xiaomi на 200 Вт «съедает» всего 20% емкости аккумулятора за 800 циклов — при допустимых 40% за 400 циклов
Xiaomi в рамках сессии вопросов и ответов по технологии сверхбыстрой зарядки HyperCharge мощностью 200 Вт рассказала, насколько сильно она влияет на долговечность аккумулятора.
В конце мая Xiaomi на примере модифицированной версии Mi 11 Pro с аккумулятором 4000 мА•ч продемонстрировала возможности новой технологии HyperCharge мощностью до 200 Вт — полная зарядка заняла всего 8 минут, а 50% удалось восстановить за 3 минуты.
Xiaomi анонсировала HyperCharge — новое поколение сверхбыстрой зарядки мощностью 200 Вт позволяет зарядить телефон с батарей 4000 мА•ч за 8 минут
По словам Xiaomi, деградация аккумулятора при использовании сверхбыстрой зарядки HyperCharge мощностью 200 Вт после 800 циклов составит порядка 20%. Эти 800 циклов соответствуют более чем двум годам активного использования устройства, если каждый день полностью заряжать аккумулятор. Если растянуть время между зарядками, то срок службы увеличится.
То есть, если взять, к примеру, топовый Mi 11 Ultra, то спустя 800 перезарядки от изначальных 5000 мА•ч останется 4000 мА•ч.
Xiaomi заявляет, что китайский регулятор требует сохранения как минимум 60% изначальной емкости после 400 циклов — значительно ниже удерживаемой производителем планки.
И еще один интересный факт жизненный факт — как бы медленно вы не заряжали аккумулятор, он все равно выйдет из строя после 800 циклов. Дело в том, что тепло — главный враг, который сильнее всего влияет на ускорение износа аккумулятора. И не имеет большого значения, используется ли ЗУ на 5 Вт в течение 5 часов или ЗУ на 200 Вт в течение 10 минут. Главное здесь — тепловые нагрузки. Иными словами, при достаточно эффективном охлаждении быстрая зарядка «убивает» аккумулятор ничуть не быстрее, чем медленная.