Minecraft неожиданно оказался в центре проблемы нацбезопасности США — те самые секретные документы Пентагона сначала выложили на Discord-сервере игры

Сообщается, что конфиденциальная документация содержит данные о войне в Украине, союзниках США, Китае, «вопросах обороны и безопасности на Ближнем Востоке» и т.д. Пентагон заявил, что утечка «очень серьезно» угрожает национальной безопасности.

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Впервые об утечке Министерство обороны США заявило на прошлой неделе, тогда же было начато расследование совместно с Министерством юстиции, Белым домом и другими агентствами правительства США. Установлено, что первоначально документы распространялись в Twitter, 4chan, Telegram и на сервере Discord для Minecraft — одной из самых популярных видеоигр всех времен.

«После короткого спора с другим человеком на сервере Minecraft Earth Maps о войне в Украине, один из пользователей Discord ответил: «Вот, у вас есть некоторые утечки документов» — добавив 10 файлов с пометкой «Совершенно секретно», – пишет Bellingcat в отчете.

В субботу Washington Post сообщила, что еще на одном сервере Discord под названием WowMao (относится к YouTube-каналу с более 200 000 подписчиками) также было размещено более 30 секретных документов. Другие пользователи Discord утверждают, что гораздо больше документов было опубликовано еще 13 января на сервере под названием Thug Shaker Central. Оба сервера в настоящее время удалены.

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Издание BBC News, ознакомившееся с «более 20» файлами утечки, утверждает, что их содержание включает детали о развертывании украинских и российских сил накануне запланированного весеннего наступления Украины. В документах «упоминается оборудование США, предоставленное ВСУ, а также время готовности различных украинских подразделений и ожидаемое время прибытия военной техники».

На вопрос «локализована ли утечка информации или возможно опубликованы дополнительные документы», координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ответил: «Я не знаю».

«Мы все еще расследуем, как это произошло, а также масштабы проблемы. Были предприняты шаги, чтобы внимательнее рассмотреть, как распространяется такая информация и до кого она дошла», – сказал Крис Мигер, помощник министра обороны США.

Мигер отметил, что некоторые документы «кажется, были изменены», хотя их структура похожа на те, которые «используются для предоставления ежедневной информации старшим руководителям по операциям, связанным с Украиной и Россией, а также другим обновленным данным разведки». На вопрос, как утечка может повлиять на военные действия, он ответил, что «украинцы продемонстрировали свои возможности и компетентность в этой войне».