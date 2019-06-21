Связь 4G от «Киевстара» появилась ещё в 90 населённых пунктах Украины

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Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил об очередном расширении территории покрытия сети 4G. Теперь к новому стандарту связи подключены ещё 90 населенных пунктов в 8 областях Украины: Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской и Черниговской.

Возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом в сети 4G «Киевстар» появилась у жителей в населённых пунктах Верховина, Царичанка, Покровькое, Рени, Катеринополь, Щорс, Снигуровка, и др. Для всех абонентов «Киевстар», не зависимо от выбранного тарифного плана, до 31 июня 2019 года услуги мобильного интернета в сети 4G предоставляются неограниченно и без платы за мегабайты. Чтобы начать пользоваться 4G, абоненту необходим смартфон, который поддерживает эту технологию связи, а также USIM-карта. Абоненты могут получить USIM-карты бесплатно, в любом магазине «Киевстар».

На сегодня сеть 4G компании «Киевстар» работает в 6502 больших и малых городах и сёлах, где проживает 28,3 млн человек, или 68,2% населения Украины.