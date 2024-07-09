Сисадмин установил клиенту вирус во время ремонта компьютера. Понадобился год и три суда, чтобы его наказать

Один из пользователей сервиса OLX разместил объявление с предложением своих услуг. Мужчина занимался ремонтом и настройками компьютеров. Именно за такими услугами к нему обратился один из заказчиков. Кроме обычной настройки ПК он также захотел установить программу для записи активности компьютера.

За денежные средства мужчина установил заказчику на накопитель заранее загруженный им вирус-шпион SkyLogger. Эта программа самостоятельно, скрыто от пользователя записывает всю активность компьютера, включая запуск программ, копирует любые введенные данные, следит за буфером обмена, делает копии снимков экрана и сохраняет все эти данные в специально созданных папках, а также отсылает информацию на электронную почту, FTP или локальный компьютер. Обвиняемый знал, что это ПО является программой шпионом. То есть он был осведомлен о ее вредных возможностях. На этом мужчина не остановился и впоследствии предоставил аналогичные услуги по установке программы шпиона следующему заказчику.

Правоохранители считали такие действия преступлением и квалифицировали их как сбыт вредоносных программных средств (ч. 1 ст. 361-1 УК) и сбыт вредоносных программных средств, совершенный повторно (ч. 2 ст. 361-1 УК). В конце концов дело дошло до суда. Суд первой инстанции признал мужчину невиновным и оправдал его по ч. 1 и ч. 2 ст. 361-1 УК в связи с недоказанностью совершения им инкриминируемых преступлений.

Суд считал, что лицо должно осознавать вредные свойства распространенного им ПО. Однако в судебном заседании не было предоставлено доказательств того, что обвиняемый осознавал вредные свойства программы, которую он сбыл. Также обвиняемый доказывал, что программа SkyLogger есть в свободном доступе в интернете, и он не допускал, что такое программное средство может быть вредоносным.

Кассационный уголовный суд был не согласен с такими выводами, ведь во время судебного разбирательства установлено, что обвиняемый имел значительный опыт в сфере ремонта и наладки компьютерной техники. Однако Апелляционный суд оставил приговор без изменения. В конце концов дело дошло до Верховного суда.

Верховный Суд отменил оправдательный приговор мужчине, указав, что сбыт вредоносных программных или технических средств (ст. 361-1 УК) является законченным преступлением с момента передачи другому лицу хотя бы одной такой программы или технического устройства — даже если программу свободно загрузили из интернета и вредных последствий не наступило. Соответствующую позицию высказала коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда от 15 мая 2024 года по делу №591/4800/17. По ч. 2 ст. 361-1 УК предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

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Источник: Судебно-юридическая газета