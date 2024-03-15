Новости Кино 15.03.2024 в 16:08 comment views icon

79-летнюю звезду сериала «Игра в кальмара» признали виновным в сексуальном домогательстве — за поцелуй женщины в щеку

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

79-летнюю звезду сериала «Игра в кальмара» признали виновным в сексуальном домогательстве — за поцелуй женщины в щеку

Актер О Ён Су, сыгравший роль О Иль-нама (игрока 001) в мегахите Netflix «Игра в кальмара», приговорен к 8 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 2 года.

По данным корейского информационного агентства Yonhap (через Deadline), 79-летний Ён Су получил обвинение в сексуальном домогательстве за объятия и поцелуй женщины без ее согласия в 2022 году (само домогательство произошло за 5 лет до этого).

Группа прав женщин в Южной Корее Womenlink, приветствовала это решение:

«Подсудимый напоминает других инициаторов сексуального насилия в области кино в прошлом, которые пытались выдать его за «привязанность» и «дружбу», — говорится в заметке в Twitter (теперь X).

Напомним, в декабре прошлого года Marvel распрощалась с Джонатаном Мейджорсом — после того, как актера признали виновным в преследовании и нападении на бывшую девушку. В том же месяце обвинения в сексуальном насилии получил актер Вин Дизель.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить