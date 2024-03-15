79-летнюю звезду сериала «Игра в кальмара» признали виновным в сексуальном домогательстве — за поцелуй женщины в щеку

Актер О Ён Су, сыгравший роль О Иль-нама (игрока 001) в мегахите Netflix «Игра в кальмара», приговорен к 8 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 2 года.

По данным корейского информационного агентства Yonhap (через Deadline), 79-летний Ён Су получил обвинение в сексуальном домогательстве за объятия и поцелуй женщины без ее согласия в 2022 году (само домогательство произошло за 5 лет до этого).

Группа прав женщин в Южной Корее Womenlink, приветствовала это решение:

«Подсудимый напоминает других инициаторов сексуального насилия в области кино в прошлом, которые пытались выдать его за «привязанность» и «дружбу», — говорится в заметке в Twitter (теперь X).

Напомним, в декабре прошлого года Marvel распрощалась с Джонатаном Мейджорсом — после того, как актера признали виновным в преследовании и нападении на бывшую девушку. В том же месяце обвинения в сексуальном насилии получил актер Вин Дизель.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!