Иск работников SpaceX против Илона Маска — сексуальные домогательства, травля, месть

Восемь уволенных инженеров SpaceX подали иск против Илона Маска с обвинениями в сексуальных домогательствах и мести. Совет по труду США (NLRB) возбудил дело против компании.

«Маск сознательно и целенаправленно создал нежелательную враждебную рабочую среду, основанную на его поведении, которое вставляло на рабочее место отвратительные сексуальные фотографии, мемы и комментарии, которые унижали женщин и/или ЛГБТК+ сообщество», — говорится в иске.

Истцы утверждают, что некоторые из них затем подверглись оскорбительным комментариям со стороны других коллег, которые «имитировали сообщения Маска» из Twitter и «создавали чрезвычайно неудобную враждебную рабочую атмосферу». После того, как Маск публично высмеял обвинения в неподобающем поведении против него, сотрудники в открытом письме 2022 года выразили обеспокоенность его поведением и культурой компании и утверждали, что их уволили в ответ. У истцов есть основания полагать, что Маск лично принял решение уволить их в ответ на такую активность. Когда сотрудник отдела кадров предложил сначала провести расследование, Маск ответил: «Мне все равно — уволь их», — говорится в жалобе.

Этот иск против Маска не первый среди жалоб тех же сотрудников в Национальный совет по трудовым отношениям США, в которых говорилось, что SpaceX незаконно отомстила им. Прокуроры NLRB согласились, но в январе SpaceX подала в суд, утверждая, что структура агентства неконституционна. Запрет апелляционного суда приостановил рассмотрение дела в трудовом совете.

Кроме того, Wall Street Journal сообщила об обвинениях в том, что Маск сексуально домогался женщин в SpaceX, включая бывшую стажерку, с которой он якобы занимался сексом. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл обвинила издание в представлении «неправды, неправильных характеристик и ревизионистской истории», и сказав, что «Илон — один из лучших людей, которых я знаю».

NLRB не имеет полномочий привлекать к ответственности отдельных людей, но в новом иске государственного суда ответчиком назван лично Маск, ссылаясь на «маниакальный контроль над кадровыми решениями в своем бизнесе» и его публичные комментарии, такие как шутка в Twitter об обвинении в ненадлежащем поведении, «если ты тронешь мою лозу, ты сможешь получить лошадь». Маск отрицает свою вину.

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В иске также утверждается, что руководители SpaceX, включая Маска и Шотвелла, участвовали в видео, «которое высмеивает и освещает сексуальные домогательства и шутки», включая сцену, в которой сотрудник демонстрирует «правильный» способ выпороть коллегу.

Уволенные сотрудники ранее подали некоторые из своих претензий в Департамент гражданских прав Калифорнии. Согласно жалобе, это агентство на этой неделе выдало им письма о «праве подать иск», чтобы расчистить путь для подачи иска.

«Нам нужно искать любые пути, которые мы можем, чтобы продолжить продвижение наших претензий. Даже Илон, со всем его богатством и властью, не выше того, чтобы быть привлеченным к ответственности, правда?», — сказал в интервью истец Том Молайн.

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Источник: Bloomberg