Новости Наука и космос 25.04.2024 в 16:58 comment views icon

Таинственный город Инков на Марсе атаковали «черные пауки» — что на самом деле показали спутниковые снимки?

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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Арахнофобы могут быть спокойны — новые спутниковые снимки ESA со стаями черных пауков на Марсе в реальности показывают привычное для планеты сезонное явление.

Темные веретенообразные образования были замечены в городе Инков (южном полярном регионе Марса) орбитальной станцией Mars Express и аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter. В реальности, «черные пауки» — это каналы длиной от 45 метров до 1 км, которые возникают на планете во время марсианской весны и таяния замерзшего углекислого газа.

Сотні чорних «павуків», помічених орбітальним апаратом ESA ExoMars Trace Gas Orbiter. Зображення: ESA/TGO/CaSSIS
Сотни черных «пауков», замеченных орбитальным аппаратом ESA ExoMars Trace Gas Orbiter. Изображение: ESA/TGO/CaSSIS

Газ из нижних слоев расширяется и поднимается, взрываясь в верхних и неся темную пыль — эти гейзеры, прежде чем опуститься, образуют потрескавшийся узор, напоминающий по форме пауков. По данным ESA, в некоторых местах гейзеры прорываются сквозь лед толщиной до 1 метра.

Цифрова модель утворення міста інків на Марсі, створена за останніми даними стереокамери високої роздільної здатності супутника Mars Express. На всьому зображенні видно сліди чорних «павуків», фактично продукту запорошених газових гейзерів. Зображення: ESA/DLR/FU Berlin
Цифровая модель образования города инков на Марсе, созданная по последним данным стереокамеры высокого разрешения спутника Mars Express. На всем изображении видны следы черных «пауков», фактически продукта пыльных газовых гейзеров. Изображение: ESA/DLR/FU Berlin

Город Инков, также известный как Angustus Labyrinthus, содержит немало линейных хребтов, похожих на руины — считалось, что это окаменелые песчаные дюны или остатки древних марсианских ледников, которые, отступая, могли оставить высокие стены осадка.

Однако в 2002 году аппарат Mars Orbiter обнаружил, что регион на самом деле является частью круглой структуры шириной примерно 86 км — то есть фактически старым ударным кратером, что свидетельствует о том, что геометрические хребты могут быть магматическими интрузиями, которые поднялись сквозь потрескавшуюся разогретую кору Марса после удара космического камня. Затем кратер заполнился осадком, который с тех пор размывался, частично открывая магматические образования, напоминающие древние руины.

Источник: livescience

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