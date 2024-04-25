Арахнофобы могут быть спокойны — новые спутниковые снимки ESA со стаями черных пауков на Марсе в реальности показывают привычное для планеты сезонное явление.

Темные веретенообразные образования были замечены в городе Инков (южном полярном регионе Марса) орбитальной станцией Mars Express и аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter. В реальности, «черные пауки» — это каналы длиной от 45 метров до 1 км, которые возникают на планете во время марсианской весны и таяния замерзшего углекислого газа.

Газ из нижних слоев расширяется и поднимается, взрываясь в верхних и неся темную пыль — эти гейзеры, прежде чем опуститься, образуют потрескавшийся узор, напоминающий по форме пауков. По данным ESA, в некоторых местах гейзеры прорываются сквозь лед толщиной до 1 метра.

Город Инков, также известный как Angustus Labyrinthus, содержит немало линейных хребтов, похожих на руины — считалось, что это окаменелые песчаные дюны или остатки древних марсианских ледников, которые, отступая, могли оставить высокие стены осадка.

Однако в 2002 году аппарат Mars Orbiter обнаружил, что регион на самом деле является частью круглой структуры шириной примерно 86 км — то есть фактически старым ударным кратером, что свидетельствует о том, что геометрические хребты могут быть магматическими интрузиями, которые поднялись сквозь потрескавшуюся разогретую кору Марса после удара космического камня. Затем кратер заполнился осадком, который с тех пор размывался, частично открывая магматические образования, напоминающие древние руины.

Источник: livescience

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.