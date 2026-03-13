13.03.2026

Маркетинг RAM-апокалипсиса: V-Color выпустит комплект с одним модулем DDR5 и RGB-подсветкой вместо второго

Олександр Федоткін

Маркетинг RAM-апокаліпсису: V-Color випустить комплект DDR5 та RGB-підсвітку замість другого

Во времена кризиса DRAM маркетинг очень своеобразный. Компания V-Color готовится выпустить комплект памяти DDR5 с одним модулем DIMM и заглушкой с RGB-подсветкой вместо второго.


По мнению представителей V-Color, это позволит придать вид укомплектованности системы без необходимости установки двух модулей сразу. Комплект предлагается для игровых сборок ПК на базе процессоров AMD Ryzen. Пользователи, желающие уже сейчас перейти на DDR5, могут установить один модуль, а позже докупить второй.

Покупатели получат один модуль DDR5 и в дополнение имитацию второго с соответствующим дизайном и RGB-подсветкой. В V-Color считают, что кому-то может быть важно имитировать полноценный объем памяти в системе.

В компании отмечают, что первые комплекты поступят в продажу с серией Manta с ОЗУ DDR5-6400. Manta DDR5 XSky будет предлагаться с объемом 16 ГБ, а Manta DDR5 XFinity — 24 ГБ. Оба комплекта будут содержать планку DDR5 и заглушку вместо второго модуля. Более экстремальные предлагаемые V-Color варианты включают один модуль и три заглушки, чтобы заполнить все четыре слота.


В компании называют свое предложение более гибким способом перехода на DDR5, особенно для владельцев AMD Ryzen, стремящихся изначально сэкономить средства и упростить процесс апгрейда. V-Color особенно упоминает чипы Ryzen 7 7800X3D и более новые модели X3D, утверждая, что использование одного модуля DDR5 может быть более оправданным для игровых систем.

Новые комплекты будут продаваться на платформах V-Color и через партнеров компании. В частности, на сайте Newegg. 

Ранее мы писали, что еще несколько лет назад оперативная память и SSD были самым простым способом оживить ПК без больших затрат. Сейчас все иначе: иногда комплект ОЗУ или быстрый накопитель стоит как видеокарта среднего класса. В то же время Kingston и SK Hynix призывают поторопиться с апгрейдом RAM или SSD — кризис продлится до 2028 года.

Источник: VideoCardz

