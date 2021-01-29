Технология беспроводной зарядки Xiaomi Mi Air Charge позволит заряжать несколько устройств на расстоянии нескольких метров

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Компания Xiaomi анонсировала Mi Air Charge Technology – систему беспроводной зарядки, которая способна заряжать устройства «в радиусе нескольких метров». Xiaomi утверждает, что несколько устройство можно одновременно заряжать мощностью 5 Вт, а физические препятствия не снижают эффективность зарядки.

Как заявляет китайская компания, Mi Air Charge Technology также будет работать с умными часами и фитнес-браслетами. Цель внедрения данного решения – сделать «гостиные по-настоящему беспроводными», когда умные колонки динамики, лампы и устройства умного дома будут питаться от одной удалённой системы.

Система Mi Air Charge Technology основана на позиционировании в пространстве и передаче энергии. Обособленное зарядное устройство будет иметь 5 встроенных антенн фазовой интерференции, которые могут точно определять расположение смартфона. Массив из 144 антенн передаёт волны миллиметрового диапазона непосредственно на смартфон посредством формирования луча.

Что касается смартфонов, Xiaomi также разработала миниатюрный антенный массив со встроенной «антенной маяка» и «приёмной антенной решеткой». Антенна маяка с низким энергопотреблением передаёт информацию о местоположении. Приёмная антенная решетка включает 14 антенн. Она через систему выпрямителя преобразует сигнал миллиметрового диапазона, излучаемый зарядной стаций, в электрическую энергию.

Однако пока рано говорить о светлом беспроводном будущем. Представитель Xiaomi сообщил, что коммерческие устройства с этой технологией не выйдут на рынок в этом году. Назвать какие-либо конкретные сроки их появления он отказался.

Источник: The Verge