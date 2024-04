Тейлор Свифт упомянула GTA в песне и установила рекорд Spotify с 300 млн прослушиваний альбома за день

Тейлор Свифт не перестает бить рекорды. После того как в пятницу Spotify заявил, что новый альбом певицы «The Tortured Poets Department» стал первым в истории, который собрал 200 млн прослушиваний за один день, сервис обновил эту новость сообщением, что количество трансляций в первый день фактически превысило 300 млн после тщательного подсчета.

History made! On April 19, 2024, Taylor Swift’s The Tortured Poets Department was the first album in Spotify history to have over 300M streams in a single day.

Свою роль в обретении рекорда сыграл тот факт, что после выхода «The Tortured Poets Department» Тейлор Свифт ночью объявила своим сонным поклонникам, что она добавляет 15 треков к 16 только что выпущенным в Delux-издании альбома.

До выхода нового альбома Свифт тоже имела рекорды по количеству прослушиваний в день. Они принадлежали альбомам «Midnights» 2022 года и «1989 (Taylor’s Version)» в октябре прошлого года. За день до выхода «Poets» альбом имел рекорд, поскольку стал самым предварительно сохраненным на странице обратного отсчета в истории Spotify.

Новый альбом Тейлор Свифт заинтересовал геймеров упоминанием в одной из песен игры Grand Theft Auto. Среди треков, позже добавленных в делюксовое издание, была песня «So High School» со словами:

Truth, dare, spin bottles

You know how to ball, I know Aristotle

Brand new, full throttle

Touch me while your bros play Grand Theft Auto

It’s true, swear, scouts honor

You knew what you wanted, and, boy, you got her

Brand new, full throttle

You already know, babe.