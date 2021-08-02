Telegram анонсировал видеозвонки на 1000 одновременных зрителей, ускорение видеозаписей и видеосообщения на всю ширину чата

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На днях разработчики Telegram представили очередное крупное обновление мессенджера, которое приносит ряд заметных новшеств и улучшений. В этом апдейте разработчики сосредоточились на функциональности, связанной с видео.

Видеоконференции в Telegram теперь поддерживают до 1000 зрителей, что делает мессенджер подходящим инструментом для трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий. Групповые видеозвонки появились в мессенджере 25 июня — одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана могут до 30 участников, но этот лимит в будущем тоже планируют увеличить.

Функция видеосообщений обновилась до версии 2.0 — качество и разрешение изображения повышено, и если нажать на полученное видеосообщение, оно развернется на всю ширину чата.

Переключиться в режим видеосообщений можно коротким нажатием на значок микрофона справа от поля ввода (для отправки нужно удерживать пальцем появившийся значок камеры).

В обновленном видеоплеере можно замедлить или ускорить видеозапись — поддерживаются режимы 0.5, 1.5 и 2Х. На Android также поддерживается скорость 0.2x.

Также в новой версии появилась возможность транслировать экран можно как в групповых видеозвонках, так и в звонках между двумя пользователями — в обоих случаях со звуком.

Среди прочих улучшений — автоудаление сообщений через месяц (ранее таймер можно было устанавливать на 1 день и 1 неделю), редактор изображений в десктопной версии Telegram (можно кадрировать или повернуть изображение, добавить к нему рисунок или стикер), новый механизм восстановления пароля и улучшения встроенной камеры на iOS.