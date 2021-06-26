Telegram наконец запустил групповые видеозвонки — с лимитом до 30 одновременных участников

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Еще в мессенджере появилась функция демонстрации экрана.

25 июня вышло очередное обновление Telegram, которое добавило в мессенджер давно обещанную функцию групповых видеозвонков — изначально ее обещали включить еще в конце 2020 года, затем планировали запуск на май 2021 года, но апдейт вышел только сейчас.

Чтобы превратить голосовой чат в групповой видеозвонок, любой из участников должен включить видеорежим, нажав на значок камеры. Сейчас функция доступна первым 30 подключившимся участникам, но в будущем лимит обещают увеличить. При необходимости окно видеозвонка можно развернуть на весь экран, а также закрепить видео любого собеседника — тогда камера не будет переключаться на новых участников.

Также появилась возможность трансляции изображения экрана — как отдельно, так и вместе с изображением с фронтальной или основной камеры. Функция включается в меню ⋮ или ⋯ в настройках голосового чата.

Интерфейс групповых звонков оптимизирован для больших экранов ноутбуков и компьютеров, а также планшетов — как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Кнопка в правом верхнем углу разворачивает боковую панель, позволяющую просматривать видеотрансляции и список участников на одном экране.

На компьютере голосовой чат открывается в отдельном окне — можно переписываться в чатах, не теряя из виду видеоконференцию. Можно делиться изображением как всего рабочего стола, так и отдельной программы.

Среди прочих улучшений — расширенные настройки шумоподавления, анимированные фоны и анимации при отправке сообщений, новые возможности для импорта стикеров и подсказки об актуальности данных.