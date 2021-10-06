Telegram добавил 70 млн новых пользователей во время сбоя в работе Facebook и WhatsApp

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Telegram установил новый рекорд числа регистраций и активности пользователей на фоне недавнего масштабного сбоя в работе Facebook и WhatsApp. За день Telegram добавил 70 млн новых пользователей, рассказал основатель Павел Дуров в своем канале в мессенджере.

В январе 2021 года ежемесячная аудитория мессенджера превысила 500 млн пользователей. С тех пор обновленной статистики не публиковали.

«Суточный прирост числа регистраций Telegram на порядок превысил норму, и за один день мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ. Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом нагрузки, потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей» Павел Дуров основатель Telegram

Основатель Telegram также отметил, что в Северной и Южной Америке скорость загрузки могла проседать из-за того, что миллионы пользователей с континентов «бросились в Telegram».

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Telegram был запущен Павлом Дуровым в 2013 году — это один из самых популярных мессенджеров в Украине. В августе мессенджер перешагнул отметку в миллиард загрузок, а в апреле сообщалось, что Telegram планирует выйти на биржу до конца 2023 года и рассчитывает на оценку в 30-50 миллиардов долларов.