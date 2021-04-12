СМИ: Telegram планирует выйти на биржу до конца 2023 года и рассчитывает на оценку в 30-50 миллиардов долларов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Для первого публичного размещения акций мессенджер выбирает между нью-йоркской биржей NASDAQ и Гонконгской биржей, рассказали «Ведомостям» три независимых источника в инвестиционных кругах.

В случае выхода на биржу Telegram может разместить в свободной продаже до четверти акций (нижняя оценка — 10%). Сообщается, что основатель мессенджера Павел Дуров «щепетильно относится к контролю над платформой» и «максимум может быть предложен инвесторам блокпакет».

В компании рассчитывают на оценку в 30-50 миллиардов долларов. Консультанты предлагают привязать оценку стоимости к ежемесячному числу активных пользователей, которое, по их прогнозам, к моменту IPO достигнет 0,8–1 миллиарда. Напомним, в январе 2021 года ежемесячная аудитория Telegram превысила 500 млн пользователей.

Высока вероятность, что в итоге мессенджер Павла Дурова выберет площадку в Азии, так как уже сейчас на этот регион приходится более 40% его пользователей, а через два года их доля может достичь 50%.

По словам собеседников «Ведомостей», основатель Telegram Павел Дуров «пока не решил, как правильно выйти». Кроме IPO компания рассматривает прямой листинг и выход на биржу в обход путем слияния со SPAC-компанией — такой вариант размещения акций недавно выбрала космическая компания Rocket Lab. В то же время Telegram, по словам собеседника «Ведомостей», «уже перерос этот механизм».

В марте 2021 года Telegram впервые провел размещение облигаций и привлек миллиард долларов. Предполагается, что средства от размещения акция главным образом пойдут на погашение долговых обязательств перед инвесторами провального блокчейн-проекта TON — до 30 апреля компаия должна вернуть почти 626 миллионов долларов.