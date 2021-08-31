Telegram перешагнул отметку в миллиард загрузок

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Популярный мессенджер Telegram вошел в элитный клуб приложений, преодолевших рубеж в миллиард загрузок по всему миру, сообщает TechCrunch со ссылкой на отчет Sensor Tower.

Telegram стал 15-м по счету приложением в мире, которое преодолело знаковый рубеж в 1 млрд загрузок. В «клуб миллиардников» ранее вошли WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.

По аналогии с главным конкурентом WhatsApp крупнейшим рынком для Telegram является Индия, на которую приходится 22% от общего количества установок. На второй месте идет Россия (10% от всех установок), а замыкает первую тройку стран — Индонезия (8%).

В первой половине 2021 года Telegram установили 214,7 млн раз — на 61% больше, чем в первом полугодии 2020 года.

Telegram был запущен Павлом Дуровым в 2013 году — это один из самых популярных мессенджеров в Украине. В январе 2021 года ежемесячная аудитория мессенджера превысила 500 млн пользователей. В апреле появились сообщения, что Telegram планирует выйти на биржу до конца 2023 года и рассчитывает на оценку в 30-50 миллиардов долларов.