Ежемесячная аудитория Telegram превысила 500 миллионов человек

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Только за последние три дня к мессенджеру присоединилось 25 млн человек, рассказал основатель сервиса Павел Дуров в своем канале в мессенджере.

В конце 2020 года, анонсируя платные функции в Telegram и запуск собственной рекламной платформы в 2021 году, основатель Telegram Павел Дуров упоминал, что мессенджер приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей. Этот рубеж Telegram преодолел в первую января 2021 года.

Напомним, планку в 400 миллионов ежемесячно активных пользователей Telegram перепрыгнул в апреле 2020 года. Соответственно с апреля 2020 года по декабрь 2021 года аудитория Telegram выросла еще на 100 миллионов пользователей.

Для сравнения, общая аудитория всех приложений Facebook, включая саму соцсеть, Instagram, WhatsApp и Messenger, в апреле 2020 года превысила 3 млрд активных пользователей в месяц.

По словам Дурова, за последние 72 часа к мессенджеру присоединились еще 25 млн новых пользователей, из которых 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из Ближнего Востока и Северной Африки. Он также отметил, что это значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда каждый день регистрировалось 1,5 миллиона новых пользователей.

Основатель Telegram особо подчеркнул, что мессенджер является крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность.

12 января The Daily Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Популярность мессенджера резко возросла после череды недавних событий (обновления политики конфиденциальности WhatsApp (с 8 февраля 2021 года мессенджер будет обмениваться собираемыми данными с Facebook), блокировки Трампа в Twitter и запрет приложения Parler).

С 6 по 10 января мессенджер Telegram по всему миру загрузили 9 млн раз — на 91% больше, чем за аналогичный период неделей ранее, говорится в отчете аналитиков Sensor Tower. Для сравнения, мессенджер Signal, который советовал небезызвестный миллиардер Илон Маск, за тот же период загрузили 7,5 млн раз — рост на 4200% по сравнению с результатом недельной давности.