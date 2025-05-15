Telegram закрыл два крупнейших черных онлайн-рынка

Telegram сообщил об удалении двух огромных цифровых черных рынков: Xinbi Guarantee и Huione Guarantee (Haowang Guarantee), которые обслуживали преимущественно киберпреступников и криптомошенников из Юго-Восточной Азии.

Аналитики блокчейн-исследовательской компании Elliptic сообщили, что с 2021 года через эти площадки провели сумму более $35 млрд в стейблкоинах. Эта сумма значительно превышает средства, которые вращались на известном даркнет-маркетплейсе Silk Road.

Через каналы Xinbi Guarantee и Huione Guarantee (Haowang Guarantee) предлагали отмывание денег, похищенных данных, торговлю людьми и орудием для пыток.

В начале 2025 года Telegram уже пробовал принять меры против Huione Guarantee, удалив многие каналы. Однако маркетплейс восстанавливал работу через резервные копии. В процессе Huione Guarantee потеряла большое количество пользователей — один центральный канал уменьшился с более 800 000 пользователей до около 250 000. Но маркетплейс продолжал работать.

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13 мая Telegram снова удалил каналы и запретил связанные с ними имена пользователей как для Huione Guarantee, так и для Xinbi Guarantee. Запрет имен пользователей сопоставим с изъятием домена веб-сайта. Администраторы маркетплейса больше не могли использовать его для перенаправления пользователей на новые каналы, что значительно усложнило перезапуск.

В тот же день Huione Guarantee объявил о своем окончательном закрытии. Однако это также поощрило продавцов и пользователей перейти на другой рынок гарантий, Tudou Guarantee.

А Xinbi Guarantee заявила, что перезапустится как Xinbi 2.0.

Источник: Elleptic