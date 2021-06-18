Новости
Телескоп «Хаббл» перешел в безопасный режим из-за сбоя в работе бортового компьютера

Телескоп «Хаббл» перешел в безопасный режим из-за сбоя в работе бортового компьютера

Телескоп «Хаббл» перешел в безопасный режим из-за сбоя в работе бортового компьютера


Специалисты NASA работают над устранением неисправности одного из бортовых компьютеров космического телескопа «Хаббл» и рассчитывают, что инструмент вернется к нормальной работе в самое ближайшее время.

Компьютер полезной нагрузки NASA Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1), произведенный в 1980-х годах, приостановил работу 13 июня примерно 23:00 по киевскому времени. Он отвечает за управление и координацию работы научных инструментов на борту обсерватории и является частью модуля управления и обработки научных данных, который был заменен в рамках последнего технического обслуживания в 2009 году. Модуль имеет различные уровни резервирования, которые при необходимости могут быть задействованы в качестве основной системы.

После приостановки работы NSSC-1 главный компьютер перестал получать сигнал «Keepalive» (стандартное рукопожатие между NSSC-1 и главным компьютером для проверки связи) и автоматически перевел все научные инструменты в безопасный режим. 14 июня инженеры перезапустили компьютер полезной нагрузки, но проблема осталась.

Предварительная причина сбоя в работе NSSC-1 — деградация модуля памяти. Сейчас команда готовится переключиться на один из нескольких резервных модулей памяти, после чего компьютер полезной нагрузки проработает сутки в тестовом режиме. И если никаких проблем не возникнет, то специалисты выполнять процедуру перезапуска всех научных инструментов, после чего телескоп вернется к нормальной работе. Собственно, операция была запланирована на 16 июня, но обновлений пока не было.

Это далеко не первый сбой в системах «Хаббла», одного из самых известных и результативных орбитальных обсерваторий, находящихся в строю на сегодняшний день. Телескоп, который в свое время вывел астрономию на новый уровень и позволил совершить массу крупных открытий, вывели на орбиту еще в 1990 году и в последний раз миссия «Хаббла», рассчитанная на 15 лет, была продлена до 30 июня 2021 года. Ожидается, что обсерватория сможет проработать еще несколько лет и в ближайшее время NASA должна принять решение о продлении миссии.

Долгожданный сменщик Хаббла» — «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) — должен был оказаться на орбите уже очень давно, но NASA уже несколько раз сдвигала сроки из-за различных технологических трудностей и перерасхода средств. Недавно он прошел финальный тест на развертывание главного зеркала и ничего не предвещало новый отсрочек, но все же запуск пришлось задержать еще на два месяца из-за необходимости проверки системы разделения головного обтекателя ракеты-носителя «Ариана-5», с которой в последних двух запусках были определенные проблемы (она создавала вибрацию полезной нагрузки выше допустимых пределов, хотя обошлось без повреждений). Теперь запуск «Джеймса Уэбба» планируется на середину ноября этого года.

Hubble Space Telescope: 30 лет в космосе

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить