Телескоп «Хаббл» перешел в безопасный режим из-за сбоя в работе бортового компьютера





Специалисты NASA работают над устранением неисправности одного из бортовых компьютеров космического телескопа «Хаббл» и рассчитывают, что инструмент вернется к нормальной работе в самое ближайшее время.

Компьютер полезной нагрузки NASA Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1), произведенный в 1980-х годах, приостановил работу 13 июня примерно 23:00 по киевскому времени. Он отвечает за управление и координацию работы научных инструментов на борту обсерватории и является частью модуля управления и обработки научных данных, который был заменен в рамках последнего технического обслуживания в 2009 году. Модуль имеет различные уровни резервирования, которые при необходимости могут быть задействованы в качестве основной системы.

После приостановки работы NSSC-1 главный компьютер перестал получать сигнал «Keepalive» (стандартное рукопожатие между NSSC-1 и главным компьютером для проверки связи) и автоматически перевел все научные инструменты в безопасный режим. 14 июня инженеры перезапустили компьютер полезной нагрузки, но проблема осталась.

Предварительная причина сбоя в работе NSSC-1 — деградация модуля памяти. Сейчас команда готовится переключиться на один из нескольких резервных модулей памяти, после чего компьютер полезной нагрузки проработает сутки в тестовом режиме. И если никаких проблем не возникнет, то специалисты выполнять процедуру перезапуска всех научных инструментов, после чего телескоп вернется к нормальной работе. Собственно, операция была запланирована на 16 июня, но обновлений пока не было.

Это далеко не первый сбой в системах «Хаббла», одного из самых известных и результативных орбитальных обсерваторий, находящихся в строю на сегодняшний день. Телескоп, который в свое время вывел астрономию на новый уровень и позволил совершить массу крупных открытий, вывели на орбиту еще в 1990 году и в последний раз миссия «Хаббла», рассчитанная на 15 лет, была продлена до 30 июня 2021 года. Ожидается, что обсерватория сможет проработать еще несколько лет и в ближайшее время NASA должна принять решение о продлении миссии.

Долгожданный сменщик Хаббла» — «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) — должен был оказаться на орбите уже очень давно, но NASA уже несколько раз сдвигала сроки из-за различных технологических трудностей и перерасхода средств. Недавно он прошел финальный тест на развертывание главного зеркала и ничего не предвещало новый отсрочек, но все же запуск пришлось задержать еще на два месяца из-за необходимости проверки системы разделения головного обтекателя ракеты-носителя «Ариана-5», с которой в последних двух запусках были определенные проблемы (она создавала вибрацию полезной нагрузки выше допустимых пределов, хотя обошлось без повреждений). Теперь запуск «Джеймса Уэбба» планируется на середину ноября этого года.