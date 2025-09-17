ИИ Новости 17.09.2025 comment views icon

Tencent выпустила бесплатный ИИ Hunyuan 3D 3.0, трансформирующий изображения в 3D-модели

Еще совсем недавно создание реалистичных 3D-моделей требовало недель изнурительной работы команды художников? Теперь Tencent фактически перевернула правила игры, представив ИИ-модель Hunyuan 3D версии 3.0, и результаты действительно впечатляют.

В чем отличие?

Большинство ИИ-генераторов 3D работают по принципу «лепки из цифровой глины», надеясь, что что-то получится. Вместо этого Hunyuan 3D 3.0 использует новый подход —3D-DiT. Это как мастер-скульптор сначала создает грубую форму, а затем постепенно добавляет все более точные детали.

Вместо того, чтобы генерировать все сразу (что часто дает странные и неестественные результаты), система строит модели слой за слоем. Сначала формируются базовые объекты, затем уточняются, пока изображение не приобретает максимальную реалистичность.

Hunyuan 3D 3.0 обеспечивает втрое большую точность, поддерживает до 36 миллиардов вокселей (объемных пикселей) и способна достигать разрешения 1536³. Самое важное — сервис полностью бесплатный.

Реалистичность и детализация

Пользователи ИИ-генераторов 3D хорошо знают проблему неестественных лиц и искаженных пропорций. Tencent, кажется, наконец-то решила эту задачу. Персонажи выглядят реалистично: правильные черты лица, натуральная текстура кожи, естественные позы.

Система способна «домысливать» скрытые части модели. Если персонаж частично повернут спиной или перекрыт объектом, ИИ правильно прогнозирует недостающие фрагменты. Благодаря этому исчезают пробелы или нелогичная анатомия. Текстуры теперь правильно «обертывают» объекты — без эффекта нарисованной кожи или нереалистичной ткани.

Доступность

Tencent могла бы выставить высокие цены, но вместо этого сделала платформу доступной бесплатно. Hunyuan 3D можно использовать онлайн, а для интеграции в собственные проекты доступен облачный API. Для профессионалов существует закрытая версия Hunyuan 3D Studio, которая поддерживает UV-развертку, риггинг (создание «скелета» для 3D-модели, позволяющего анимировать ее движения) и другие функции. Подать заявку можно через официальный портал.

Компания также готовит открытую версию — Hunyuan 3D Omni, которая предоставит еще больше контроля над процессом генерации. Это пригодится исследователям и студиям, которые нуждаются в специфических решениях.

Итак, Hunyuan 3D 3.0 отличается сочетанием высокого качества, доступности и бесплатного использования. Это может стать прорывом для инди-разработчиков, цифровых художников и даже начинающих, которые только мечтают попробовать себя в создании 3D-контента.

Это не первые эксперименты Tencent с ИИ-моделями. Ранее компания представила ИИ-генератор видео HunyuanVideo и модель ИИ HunyuanWorld-Voyager, способную создавать последовательные 3D-видео из одного изображения.

Источник: gizmochina

