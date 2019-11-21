Теперь каждый может создавать свои истории путешествий в Google Earth





Google вносит значительные изменения в свой картографический сервис Google Earth, добавив инструменты, которые превращают его в платформу повествований. Текущее нововведение является расширением функции Voyager – интерактивных экскурсий по самым интересным местам планеты с участием известных людей и некоммерческих организаций. Они объединили изображения и текст, Street View и 360-градусные видео, чтобы полностью погрузить пользователей в то место, которое они хотели бы исследовать.

Новые инструменты предлагают аналогичные возможности, позволяя вам создавать проекты, отметив лишь снимки на карте. Вы также можете добавлять метки, линии, объекты, фотографии и видео, писать текст в отдельном редакторе, создавать слайды для полноэкранных презентаций и многое другое. Проекты могут быть организованы в истории, которые будут перемещать пользователей с одного места в другое во время их просмотра. Например, на уроках истории или географии для чёткого представления учащимися тех мест, которые они изучают в данный момент. Функция поддерживает возможность совместной работы. Это может помочь группе преподавателей организовать экскурсии, которые дополняют их планы уроков. Благодаря интеграции с Google Drive историями можно делиться с другими пользователями.

Инструменты можно использовать не только в образовательных, но и в личных целях, например, для создания списка желаний, в котором будут желаемые места для будущих путешествий. Открывая доступ к своей платформе, Google заявляет, что будет бороться с контентом, нарушающим политику компании, с помощью автоматизированных систем обнаружения и алгоритмов машинного обучения. Сами пользователи тоже смогут отмечать недопустимый контент.

Новые инструменты уже доступны в веб-приложении Google Earth, а созданные проекты можно просматривать в мобильном приложении на iOS и Android.

Источник: TechCrunch