Теперь оценивать потенциальные хиты Warner Bros. будет искусственный интеллект





Системы искусственного интеллекта получают все более широкое применение в самых разных областях. Киностудия Warner Bros. тоже решила не отставать и начать использовать систему менеджмента на основе искусственного интеллекта, разработанную компанией Cinelytic. Последняя обеспечит предварительную оценку шансов на успех для той или иной картины на этапе принятия решения о запуске в производство. То есть, теперь решать за Warner Bros., какие фильмы стоит снимать, а какие — нет, будет ИИ. Говоря точнее, ИИ будет оценивать, а окончательное решение, конечно же, будет принимать руководство с учетом этой оценки.

Система позволяет оценить ценность актера в любом проекте, а также рассчитать примерные сборы фильма в кинотеатрах и доходы с других источников.

Как сообщает THR, искусственный интеллект не обязательно сможет предсказать следующий хит Warner Bros. вроде «Джокера», но позволит руководству сфокусироваться на более важных задачах, доверив несложный, но затратный по времени, и рутинный подсчет и анализ конкретных показателей машине. Система может оказаться особенно полезной перед фестивалями и мероприятиями, для которых требуется сделать большой анализ и высчитывать множество показателей.

Основанная четыре года назад предпринимателем Тобиасом Кейссером компания Cinelytic разрабатывала и тестировала платформу три года. В 2018 году Cinelytic привлекла $2,25 млн инвестиций от T&B Media Global и подписала контракты с Ingenious Media (Wind River) и Productivity Media (The Little Hours). В сентябре 2019 года клиентом Cinelytic также стала студия STX Entertainment, которая сильно просчиталась с несколькими последними фильмами, включая Playmobil и Uglydolls.

«Система может за секунды подсчитать то, на что люди обычно тратят дни, например, если говорить об общем бюджете или окупаемости актера. Искусственный интеллект звучит как нечто страшное, но сейчас он не может принимать творческие решения. А вот в чему ему нет равных, так это в подсчете чисел, анализе огромных массивов данных и обнаружении незаметных людям связей. Но вот в принятии творческих решений без опыта и интуиции никак не обойтись». Тобиас Кейссер, основатель Cinelytic

Источник: THR