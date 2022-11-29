Tesla готовит редизайн Model 3, чтобы сократить затраты на производство — экстерьер и трансмиссия тоже могут претерпеть изменения

Редизайн Model 3 получил кодовое название Highland и призван уменьшить сложность и количество компонентов, используемых для производства седана Tesla.

Реконструкция может включать в себя изменения в экстерьере автомобиля и производительности трансмиссии. Говорят, что проект будет опираться на обновленную Model S 2021 года. Гигафабрика Tesla в Шанхае начнет производство новой Model 3 в третьем квартале 2023 года, к ней присоединится и завод автопроизводителя во Фримонте, штат Калифорния.

Непонятно, сколько Tesla рассчитывает сэкономить на новой Model 3. Сейчас автопроизводитель получает прибыль в размере около 9500 долларов с каждого выпущенного автомобиля. Также не упоминается о том, будет ли в обновление включено следующее поколение батарей 4680. В 2020 году Илон Маск заявил, что новый дизайн батареи позволит Tesla произвести электромобиль стоимостью 25 000 долларов в течение трех лет.

Впрочем, дата производства может изменяться. Более точных данных о сроках не предоставляют, да и компания не слишком привыкла придерживаться своих обещаний. К примеру, когда Tesla впервые анонсировала Cybertruck, Илон Маск сказал, что серийное производство начнется в 2021 году. Сначала эту дату перенесли на 2022-й, а затем на 2023 год.

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Tesla Model 3 изначально была разработана как электромобиль для широких масс и стоимость ее должна была стартовать от 35 000 долларов. Но после запуска производства автомобиль был доступен по такой цене только в течение короткого периода времени — и только как специальный заказ. Эта версия имела несколько худший интерьер — например, здесь были тканевые сиденья и открытый контейнер для вещей на центральной консоли, но не было зарядных устройств для телефонов. Стоимость самой доступной Model 3 стартует от 46 990 долларов.

По дизайну Model 3 в целом уже имеет радикально упрощенный интерьер по сравнению с другими автомобилями своего класса: здесь предусматривается только один экран информационно-развлекательной системы, без приборной панели и ограниченные кнопки переключателя, которые даже не имеют полноценного управления стеклоочистителем. Некоторые из начальных серий имели высококачественную мягкую подкладку на потолке в стиле алькантары, прежде чем Tesla перешла на другой материал.

Ее последнее изменение интерьера произошло в 2021 году – с появлением новой центральной консоли неглянцевой отделки со встроенными беспроводными зарядными устройствами для телефона и выдвижным отделением для хранения.

Tesla недавно обновила свой первый серийный автомобиль Model S, который имеет более новую и мощную силовую установку, а также улучшенный интерьер. Автопроизводитель сменил дизайн переднего бампера Model S в 2016 году, но автомобиль в основном выглядел похожим на оригинальный выпуск в 2012 году. Более новая Model S теперь имеет ориентированный экран (подобный Model 3), работающий от компьютера, производительность которого эквивалентна PS5. Model 3, для сравнения, в прошлом году получила только процессор AMD, заменивший устаревший информационно развлекательный компьютер на базе Intel Atom.

Более дешевая и привлекательная Model 3, безусловно, была бы полезна на рынке, где электромобили имеют более высокие цены. Но то, что автомобиль будет дешевле в производстве, еще не означает, что экономия средств будет распространена на клиента. В течение многих лет генеральный директор Tesla Илон Маск обещал сделать Tesla за 25 000 долларов, но до сих пор этого не выполнил. Многое будет зависеть от того, сможет ли автопроизводитель создать свои анонсированные в настоящее время автомобили, одновременно уменьшая затраты. Даже для своего раскрученного, но отложенного Cybertruck компания увеличит начальную цену в 39 900 долларов.

Самое важное, что Tesla должна удержать лояльных клиентов от ее конкурентов. Такие производители, как Volkswagen, Hyundai и General Motors, наращивают производство электромобилей, что может «снести» впоследствии компанию Илона Маска с вершины лестницы продаж.

Источник: The Verge, Engadget