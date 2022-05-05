Новая Tesla Model S получила моторизованный поворотный центральный дисплей

Один из покупателей Tesla Model S продемонстрировал в своем видео, которое он разместил в Twitter, интересную новинку. Его машина была собрана в конце апреля, и она получила поворачивающийся центральный дисплей. Таким образом, водителю удобнее использовать его. Также дисплей можно наклонить ив сторону пассажира. Предположительно, появление такой функциональности возможно во всех электромобилях Model S и Model X, выпущенных около этой даты.

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Tesla finally added screen swivel to the refreshed model s pic.twitter.com/JeldBrRTXw — Larry Li (@TeslaFrunk) May 3, 2022

Tesla Model S также получила моторизованный передний багажник. Однако это является модификацией послепродажного обслуживания.

Интересно, что поворотный центральный экран давно доступен в качестве модификации на вторичном рынке. В 2021 году на веб-сайте Tesla говорилось, что центральный дисплей с «наклоном влево-вправо» появится в обновленных автомобилях Model S и Model X. Однако несколько месяцев спустя страницы продукта были обновлены и упоминание об этом исчезло.

Ведущий подкаста Tesla Ride the Lightning Райан МакКэффри недавно написал в Twitter, что последние автомобили Model S и Model X, сходящие с заводских линий Tesla, оснащены аппаратным обеспечением для поддержки функции поворотного экрана.