Tesla и Panasonic обсуждают расширение производственных мощностей Gigafactory 1





За последний год партнерские отношения между Tesla и Panasonic, как известно, заметно ухудшились, или, точнее будет сказать, стагнировали. Но вот сейчас, похоже, наметился позитивный сдвиг — давние партнеры опять сели за стол переговоров, а предметом для обсуждения выступают потенциальные планы по расширению производственных мощностей Gigafactory 1. Факт этих переговоров на недавнем отчете с инвесторами подтвердил финансовый директор Panasonic Умэда Хирокадзу.

«Мы наблюдаем высокий спрос со стороны Tesla, превышающий текущие возможности завода в Неваде, составляющие 35 ГВт·ч в год. И прямо сейчас мы ведем переговоры о расширении производства», — цитирует источник слова финансового директора.

Напомним, Panasonic является давним партнером Tesla и совладельцем завода Gigafactory 1 в Неваде, но в последние годы отношения между компаниями усложнились, не в последнюю очередь из-за производственных проблем с Tesla Model 3. В прошлом году Panasonic отказалась от дополнительных инвестиций на сумму до $1,3 млрд в расширение мощностей завода Gigafactory 1 до 54 ГВт·ч и от планов по строительству нового аккумуляторного завода для Tesla в Китае. Как мы вскользь упоминали в недавней новости о потенциальном новом аккумуляторе-«миллионнике» Tesla, компания Илона Маска нашла новых партнеров в лице южнокорейской компании LG Chem и китайской CATL. Но трудности с Model 3, как известно, остались далеко позади, и сейчас Tesla на коне. И, Panasonic, которая недавно отказалась от сотрудничества по Gigafactory 2 в Буффало, судя по всему, снова открыта к переговорам с Tesla.

Строительство Gigafactory 1 в Неваде началось в 2014 году, открыли завод в 2016-м году, а спустя год там началось серийное производство аккумуляторов. Суммарный объем инвестиций, вложенных Tesla и Panasonic в Gigafactory 1, составляет $4,5 млрд. В то же время японский гигант вложил $1,6 млрд. До четвертого квартала 2019 года предприятие было убыточным, но вот уже два квартала подряд на фоне устойчивого спроса на автомобили Tesla завод остается прибыльным, как и сама компания Tesla — в минувшем квартале чистая прибыль компании составила $105 млн. План Tesla по поставкам автомобилей на весь 2020 год составляет 500 тыс. машин и ожидается, что в этом году компания впервые покажет прибыль по итогам всего года.

С большим нетерпением ждем батарейного мероприятия Tesla Investor Battery Day с анонсом новых батарейных разработок, которое должно пройти в этом месяце.

Источник: Reuters