Panasonic отказывается от сотрудничества с Tesla по Gigafactory 2 в Буффало и больше не будет выпускать там солнечные батареи





Panasonic объявила о прекращении производства солнечных батарей на заводе Tesla Gigafactory в Буффало, штат Нью-Йорк. Японская корпорация планирует свернуть выпуск продукции к концу мая 2020 года и полностью покинуть предприятие в сентябре. Сразу оговорим, что Panasonic останется партнером Tesla и совладельцем завода Gigafactory 1 в Неваде.

На сегодняшний день у Tesla есть три завода Gigafactory, где выпускаются автомобили и литий-ионные аккумуляторные батареи для этих самых автомобилей и систем хранения энергии. Первую «Гигафабрику» открыли в Неваде в 2016-м году, а спустя год там началось серийное производство аккумуляторов. Второй завод в Буффало (штат Нью-Йорк) занимается выпуском солнечных панель и аккумуляторов. Третья Gigafactory в Шанхае, построенная в рекордные 10 месяцев, выпустила первые автомобили в декабре 2019-го. Еще у Tesla есть завод по сборке электромобилей в Нидерландах и сейчас вовсю идет подготовка к строительству четвертой Gigafactory в Берлине.

В октябре 2016 года Tesla и Panasonic расширили партнерство, договорившись о совместном производстве солнечных батарей на заводе Gigafactory 2, а в декабре японский партнер заявил о намерении инвестировать в предприятие более $256 млн в рамках плана к 2019 году довести общие объемы выпуска панелей до 1 ГВт. Но солнечная черепица Solar Roof, которая должна была произвести революцию, провалилась в продажах и план Tesla захватить рынок кровельных материалов дал большую трещину. Ранее Bloomberg писал об убыточности полученного от SolarCity завода по производству солнечных панелей. Незадолго до этого Tesla закрыла более дюжины офисов, занимающихся установкой солнечных панелей. Справедливости ради, сейчас Tesla пытается все исправить — недавно компания выпустила доработанное третье поколение Solar Roof. Кроме того, компания снизила цены и запустила в США доступный сервис аренды солнечных панелей с бесплатной установкой и платным демонтажем.

Как бы там ни было, Panasonic больше не желает участвовать в этом предприятии и дальше Tesla будет продвигать солнечные батареи в одиночку в рамках амбициозного плана уравнять энергетический бизнес Tesla Energy и автомобильный бизнес Tesla Automotive по объемам выручки. Как отмечает Business Insider, на заводе работает 380 сотрудников Panasonic. В Tesla планируют нанять часть работников для поддержки производства в Буффало. В Tesla подчеркнули, что решение Panasonic не связано с текущей деятельностью компании. К слову, следующее мероприятие Tesla Investor Battery Day, где нам и расскажут о новых батарейных разработках, в том числе и с применением технологий Maxwell Technologies, пройдет в апреле на территории предприятия в Буффало.

Надо сказать, что черная кошка между Panasonic и Tesla пробежала некоторое время назад. Еще в начале 2019 года Panasonic договорилась о создании совместного предприятия по выпуску аккумуляторов для электромобилей с Toyota, а спустя несколько месяцев отказалась от первоначального инвестиционного плана по расширению производственных мощностей Gigafactory 1. После того появились сообщения, что Tesla тайком разрабатывает собственные аккумуляторы для уменьшения зависимости от Panasonic.

Источник: Business Insider и Panasonic