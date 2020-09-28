Tesla Model 3 обошел Renault Zoe, став самым продаваемым электромобилем в Европе





Не секрет, что бо́льшую часть в общем объеме продаж автомобилей Tesla составляют младшие седаны Model 3, делящие одну платформу с новейшими кроссоверами Model Y. В США и Китае младший седан Tesla давно является неоспоримым лидером рынка, а сейчас Model 3 вышла на первое место по продажам и в Европе. Особенно примечательно то, что достичь этого удалось и без европейского завода.

Как сообщает EV Sales Blog, в августе продажи Tesla Model 3 в Европе составили 7020 штук. Этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место со значительным отрывом. Предыдущий лидер — Renault ZOE — расположился на втором месте с результатом 6183 штук. В первую пятерку также вошли Ford Kuga PHEV, Hyundai Kona EV и Mercedes A250e — 5 055, 4 054 и 3 505 соответственно.

Доминирование Model 3 на европейском рынке впечатляет, учитывая, что у Tesla пока нет действующего производственного предприятия на континенте — строящаяся сейчас Gigafactory 4 в Берлине заработает только в 2021 году и первым делом в строй будет введена линия по сборке Model Y. Сейчас Tesla импортирует в Европу Model 3, которые собираются на главном американском заводе компании во Фримонте, что соответствующим образом отражается на конечной цене авто. В США цена Model 3 Standard Range+ стартует от $37 990, тогда как в Европе после уплаты всех пошлин цена такой конфигурации возрастает до $49 840.

По итогам восьми месяцев 2020-го лидерство по-прежнему сохраняет Renault Zoe с результатом 52 150 штук. Это примерно на 11 тыс. больше результата Model 3, равного 41 000 с небольшим.

С другой стороны, продажи импортированных Tesla Model 3 почти вдвое выше, чем у Volkswagen e-Golf, собирающихся в Германии. Также Tesla Model 3 более чем вдвое превосходит Audi e-Tron с результатом около 20 тыс. На Model 3 приходится 7% всех продаж электромобилей в Европе с начала года, тогда как доля Renault Zoe составляет 9%.

Источник: EV Sales Blog и Teslarati