Tesla в первом полугодии продала больше электромобилей, чем Renault/Nissan, Volkswagen и BYD вместе взятые
В недавнем квартальном отчете Tesla особо подчеркнула тот факт, что в первом полугодии 2020-го, несмотря на COVID-19, сумела нарастить поставки (график ниже) на фоне общего падения ведущих мировых автопроизводителей. Теперь же появились более точные данные, подтверждающие неоспоримое лидерство Tesla на рынке электромобилей.
По сообщению EV Sales, в первом полугодии Tesla продала больше электромобилей, чем идущие после компании Илона Маска три крупнейших производителя (Renault/Nissan, Volkswagen и BYD) вместе взятые. Говоря конкретнее, Tesla доставила клиентам по всему миру 179 050 автомобилей, что соответствует 28% от общего объема поставок. Подробные данные о поставках и рыночной доли первой пятерки крупнейших производителей батарейных электромобилей (BEV) приведены в таблице ниже.
|Производитель
|Объем поставок в первом полугодии 2020-го, шт
|Доля рынка, %
|#1
|Tesla
|179 050
|28%
|#2
|Renault/Nissan
|65 521
|10%
|#3
|Volkswagen Group
|64 542
|10%
|#4
|BYD
|46 554
|7%
|#5
|Hyundai/Kia
|43 689
|7%
По сравнению с первым кварталом 2020-го доля Tesla сократилась всего на 1%, при этом результат на 5% превышает результат годичной давности. При этом доля Renault/Nissan сократилась за трехмесячный период с апреля по июнь сократилась с 13% о 10%. С другой стороны, годом ранее доля Renault/Nissan была еще ниже — 8%. В то же время Volkswagen буквально дышит в спину, отставая менее чем на 1000 единиц. По сравнению с первым кварталом доля Volkswagen сократилась на 1%, но она все равно выше, чем год назад.
Если учитывать также подключаемые гибриды (PHEV), превосходство Tesla уже не такое большое. В то же время Tesla по-прежнему остается лидером и отрыв от ближайшего конкурента в лице Volkswagen составляет 6%, или 55 тыс. машин.
|Производитель
|Объем поставок в первом полугодии 2020-го (BEV + PHEV), шт
|Market Share
|#1
|Tesla
|179 050
|19%
|#2
|Volkswagen Group
|124 018
|13%
|#3
|Renault/Nissan
|84 501
|9%
|#4
|BMW Group
|68 503
|7%
|#5
|Hyundai/Kia
|63 731
|7%
По итогам этого года Tesla планирует отгрузить 500 тыс. автомобилей (в 2019 результат составил 367 500 авто) и впервые получить прибыль по итогам всего года (последние четыре квартала компания стабильно получает прибыль), а в следующем может выйти на объем продаж в миллион машин.
В конце прошлого года Tesla впервые стала крупнейшим в мире производителем электромобилей, отобрав это звание у китайской BYD, которая, кроме электрических авто выпускает еще и подключаемые гибриды. В марте этого года Tesla отгрузила миллионный электромобиль, став первым автопроизводителем, сумевшим преодолеть этот рубеж.
Источник: EV Sales