Tesla в первом полугодии продала больше электромобилей, чем Renault/Nissan, Volkswagen и BYD вместе взятые





В недавнем квартальном отчете Tesla особо подчеркнула тот факт, что в первом полугодии 2020-го, несмотря на COVID-19, сумела нарастить поставки (график ниже) на фоне общего падения ведущих мировых автопроизводителей. Теперь же появились более точные данные, подтверждающие неоспоримое лидерство Tesla на рынке электромобилей.

По сообщению EV Sales, в первом полугодии Tesla продала больше электромобилей, чем идущие после компании Илона Маска три крупнейших производителя (Renault/Nissan, Volkswagen и BYD) вместе взятые. Говоря конкретнее, Tesla доставила клиентам по всему миру 179 050 автомобилей, что соответствует 28% от общего объема поставок. Подробные данные о поставках и рыночной доли первой пятерки крупнейших производителей батарейных электромобилей (BEV) приведены в таблице ниже.

Производитель Объем поставок в первом полугодии 2020-го, шт Доля рынка, % #1 Tesla 179 050 28% #2 Renault/Nissan 65 521 10% #3 Volkswagen Group 64 542 10% #4 BYD 46 554 7% #5 Hyundai/Kia 43 689 7%

По сравнению с первым кварталом 2020-го доля Tesla сократилась всего на 1%, при этом результат на 5% превышает результат годичной давности. При этом доля Renault/Nissan сократилась за трехмесячный период с апреля по июнь сократилась с 13% о 10%. С другой стороны, годом ранее доля Renault/Nissan была еще ниже — 8%. В то же время Volkswagen буквально дышит в спину, отставая менее чем на 1000 единиц. По сравнению с первым кварталом доля Volkswagen сократилась на 1%, но она все равно выше, чем год назад.

Если учитывать также подключаемые гибриды (PHEV), превосходство Tesla уже не такое большое. В то же время Tesla по-прежнему остается лидером и отрыв от ближайшего конкурента в лице Volkswagen составляет 6%, или 55 тыс. машин.

Производитель Объем поставок в первом полугодии 2020-го (BEV + PHEV), шт Market Share #1 Tesla 179 050 19% #2 Volkswagen Group 124 018 13% #3 Renault/Nissan 84 501 9% #4 BMW Group 68 503 7% #5 Hyundai/Kia 63 731 7%

По итогам этого года Tesla планирует отгрузить 500 тыс. автомобилей (в 2019 результат составил 367 500 авто) и впервые получить прибыль по итогам всего года (последние четыре квартала компания стабильно получает прибыль), а в следующем может выйти на объем продаж в миллион машин.

В конце прошлого года Tesla впервые стала крупнейшим в мире производителем электромобилей, отобрав это звание у китайской BYD, которая, кроме электрических авто выпускает еще и подключаемые гибриды. В марте этого года Tesla отгрузила миллионный электромобиль, став первым автопроизводителем, сумевшим преодолеть этот рубеж.

Источник: EV Sales