Tesla Model S убила мотоциклиста под управлением автопилота (FSD), — следствие

Следствие установило, что авто Tesla Model S 2022 года, которое в апреле сбило в США мотоциклиста со смертельным исходом, находилось в режиме самостоятельного вождения.

Следователи из патрульной службы штата Вашингтон сделали это открытие после загрузки информации с регистратора событий, как сообщает представитель службы капитан Дейон Гловер. По его словам, следствие все еще продолжается, прокурор округа Снохомиш определяет, будут ли выдвинуты обвинения по этому делу

После аварии в пригороде примерно в 24 км к северо-востоку от Сиэтла водитель говорил патрульному, что он использовал систему автопилота Tesla, и смотрел в свой мобильный телефон, пока авто двигалась.

«Следующим, что он понял, был удар, машина пошатнулась вперед, когда он разгонялся и столкнулся с мотоциклом впереди», — говорилось в документе о вероятной причине.

56-летний водитель был арестован в рамках расследования убийства «на основании признания невнимательности при управлении автомобилем в режиме автопилота и отвлечения внимания на мобильный телефон во время движения». Мотоциклист, 28-летний Джеффри Ниссен из Стенвуда, штат Вашингтон, находился под автомобилем и был объявлен мертвым на месте происшествия.

Смерть Ниссена является по меньшей мере второй в США, связанной с системой Tesla Full Self Driving. Всего было выявлено 75 аварий с ее участием, однако точно не известно, произошли ли они по вине системы.

Tesla утверждает, что пока ни одна система не может вести авто полностью самостоятельно. Человек-водитель должен быть бдительным и быть в состоянии принять управление в любой момент.

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Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил на прошлой неделе, что Full Self Driving должно работать без присмотра человека до конца этого года. Компания уже несколько лет обещает создать парк роботакси. Во время телефонной конференции по прибыли Tesla Маск признал, что его прогнозы по этому вопросу «в прошлом были слишком оптимистичными».

Илон Маск говорит, что Tesla представит роботакси на мероприятии 10 октября. Мероприятие было отложено с 8 августа, чтобы внести изменения в автомобиль. Ранее Маск говорил инвесторам, что Tesla — это не только автомобильная компания, а больше компания по робототехнике и искусственному интеллекту. Многие инвесторы вложили в нее деньги, исходя из долгосрочных перспектив роботизированных технологий. Маск рекламировал беспилотные средства как катализатор роста для Tesla после того, как в конце 2015 года Full Self Driving поступила в продажу.

Источник: Associated Press

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