Tesla обвиняет своих бывших сотрудников в краже коммерческой тайны

Tesla подала два судебных иска против своих бывших сотрудников и стартапа по разработке беспилотных автомобилей Zoox за якобы кражу коммерческой тайны. Представители компании утверждают, что четверо экс-сотрудников похитили конфиденциальную информацию и коммерческие секреты компании, чтобы помочь Zoox существенно сэкономить время на разработку собственных решений в области организации производства и логистики.

Согласно документам, подозреваемые, будучи менеджерами в сортировочных центрах Tesla, отправляли на свою почту конфиденциальную информацию, содержащую сведения о процедурах инвентаризации компании, а также внутренние схемы и чертежи некоторых складов. Компания узнала об этом спустя какое-то время, когда один из них после перехода в Zoox по ошибке отправил на старый рабочий адрес сообщника письмо с прикрепленной модифицированной версией патентного документа Tesla с логотипом Zoox.

Предполагается, что похищенная информация связана с тем, что Tesla называет системой WARP. Это проприетарная программная платформа для управления производством, складированием, инвентаризацией, распространением и транспортировками. Она разрабатывалась на протяжении многих лет и стоила компании больших денег.

Ещё один судебный иск подан против Гуанчжи Цао (Guangzhi Cao), бывшего члена команды разработчиков автопилота Tesla. Он был одним из примерно 40 человек, у которых имелся доступ к исходному коду программного обеспечения автопилота. В начале января Цао внезапно объявил о своем уходе из компании, после чего устроился на работу в XPeng, китайский стартап, который недавно выпустил свой первый полностью электрический внедорожник. Компания утверждает, что в разработке данного автомобиля использовались патенты Tesla.

В судебных документах говорится, что в прошлом году Цао начал загружать копии исходного кода автопилота Tesla в iCloud и в конечном счёте переместил более 300 тыс. файлов и каталогов. После перехода в XPeng он удалил почти половину файлов с рабочего компьютера, отключил личную учётную запись iCloud и очистил историю браузера в свой последний рабочий день в Tesla. Юристы компании утверждают, что XPeng незаконно завладела технологиями, на которые было потрачено более 5 лет и сотни миллионов долларов инвестиций.

Источник: The Verge