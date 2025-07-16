Новости Авто 16.07.2025 comment views icon

Tesla открыла продажи Model Y в Индии — вдвое дороже, чем в США

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Tesla открыла продажи Model Y в Индии — вдвое дороже, чем в США

Tesla наконец официально вышла на рынок Индии — одного из последних крупных рынков, где ее электромобили еще не продавались. Этому предшествовало несколько неудачных попыток. Однако на этот раз вместо того, чтобы воспользоваться выгодными условиями для снижения пошлин, автопроизводитель выставил такие цены, что они просто не соотносятся с местным рынком.

За последние 5 лет было несколько попыток вывести Tesla на индийский рынок, но каждая из них завершалась ничем. Лишь недавно ситуация начала меняться. Индия наконец пошла на уступки, пересмотрев свою жесткую политику в отношении импорта автомобилей. В прошлом году правительство страны согласилось существенно снизить пошлины на электромобили, но при условии, что автопроизводитель инвестирует в локальное производство и построит завод на территории Индии в течение нескольких лет.

После этого Tesla активно вела подготовку к выходу на рынок Индии. Компания начала набирать персонал для обслуживания клиентов, искала места для магазинов и сервисных центров. Казалось, что выход на рынок уже на финишной прямой. Но в начале этого года Tesla уведомила правительство Индии об отсутствии планов строить завод — и, соответственно, компания не будет пользоваться льготами на импорт.

Несмотря на это, Tesla официально открыла предзаказ на Model Y в Индии. Первые поставки ожидаются в третьем квартале 2025 года. Но цены — шокируют:

  • Model Y RWD стоит ₹6107190 — это примерно $71 тыс.
  • Model Y Long Range — ₹6915190, или $80 тыс.

Для сравнения, в США за те же самые модели просят почти вдвое меньше. Это четко указывает на то, что Tesla решила не пользоваться договоренностью о снижении пошлин, что автоматически сделало цены в Индии сверхвысокими.

Tesla официально заходит на один из крупнейших рынков, но делает это без снижения цен и без производства в самой стране. Несмотря на формальный запуск, реального прорыва на рынке не будет, пока компания не адаптирует свою стратегию к особенностям региона — а это, прежде всего, цена, доступность и локализация.

Tesla Model Y больше не самое популярное авто в мире — кто новый король?

Источник: electrek

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