Новости Авто 06.03.2026

BYD обогнала Tesla: в 2025 году в мире продали рекордные 20,5 млн электромобилей

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

BYD обігнала Tesla: у 2025 році у світі продали рекордні 20,5 млн електромобілів

Мировой рынок электромобилей в 2025 году установил новый рекорд. По данным аналитиков TrendForce, водители по всему миру приобрели 20,53 млн автомобилей на новых источниках энергии. В эту категорию входят полностью электрические модели (BEV), плагин-гибриды (PHEV) и авто на водородных топливных элементах. По сравнению с 2024 годом продажи выросли на 26%.


Китай остается крупнейшим электромобильным рынком в мире. В 2025 году на него пришлось около 66% всех продаж. Темпы роста там составили 24%, что даже немного ниже мирового показателя. Зато Западная Европа продемонстрировала один из лучших результатов за последние годы: продажи электромобилей в регионе подскочили почти на 30%, что стало лучшим показателем с 2022 года.

Самая громкая новость рейтинга — смена лидера. Впервые китайский автопроизводитель BYD опередил Tesla и стал мировым лидером по продажам полностью электрических автомобилей. Продажи BYD за год выросли на 25%, тогда как Tesla, наоборот, потеряла примерно 9%. Многие аналитики объясняют это тем, что Tesla долгое время не выпускала достаточно новых или существенно обновленных моделей, которые могли бы поддержать интерес покупателей.

Другие китайские компании также быстро наращивают присутствие на рынке. Автоконцерн Geely поднялся на четвертое место в мировом рейтинге, удвоив долю рынка с 3% до 6%. Значительную роль в этом сыграла доступная модель Xingyuan, цена которой составляет менее 100 тыс. юаней (примерно €11 800).


Даже технологические компании начали активно заходить на автомобильный рынок. Например, Xiaomi за один год утроила свою долю рынка — с 1% до 3%, что позволило ей подняться на восьмое место в мировом рейтинге.

Зато у Volkswagen ситуация сложнее. Хотя концерн продал больше автомобилей в целом, он потерял позиции на китайском рынке. Чтобы исправить ситуацию, компания запустила новый бренд, ориентированный именно на китайских покупателей, а также начала сотрудничество с XPeng для совместной разработки новых моделей. Первые результаты этого сотрудничества могут появиться на дорогах уже в ближайшее время.

В сегменте плагин-гибридов лидером остается BYD с долей 31,5%. В то же время даже этот гигант впервые столкнулся со снижением объемов продаж. Для сравнения, компания Li Auto пережила сложный 2025 год: ее продажи упали на 30%, из-за чего бренд опустился со второго места на пятое в рейтинге гибридов. Чтобы изменить ситуацию, Li Auto активно инвестирует в искусственный интеллект, пытаясь сделать свои автомобили умнее и технологичнее.

Аналитики ожидают, что в 2026 году рынок электрических автомобилей и дальше будет расти, но уже медленнее. Прогнозируемое количество продаж составляет 23,4 млн электромобилей, то есть ожидается увеличение примерно на 14%. Главная причина замедления — Китай. Именно он много лет был главным драйвером мирового рынка электромобилей, но теперь рынок постепенно насыщается, поэтому сверхбыстрые темпы роста естественно спадают.

В 2026 году изменятся и правила государственной поддержки электромобилей. В Китае субсидии больше не будут выдавать в виде фиксированной суммы — теперь это будет процент от стоимости автомобиля. Это может сделать дешевые модели менее выгодными для покупателей. В США ситуация еще более радикальная — федеральные субсидии на электромобили полностью отменили. Зато Германия решила вернуть субсидии, причем без ограничений по стране производства автомобиля, что открывает больше возможностей для китайских брендов.

Сами электромобили также становятся более сложными. Современные модели фактически превращаются в компьютеры на колесах и требуют большого количества чипов дефицитной сейчас памяти. Хотя эти чипы составляют лишь 1-5% от стоимости производства авто, их дефицит или подорожание может вызвать серьезные задержки производства. Поэтому автопроизводители пытаются обеспечить стабильные цепи поставок компонентов, чтобы избежать простоев заводов и регулярно обновлять программное обеспечение автомобилей.

BYD возглавил рынок новых авто в Украине: почему Европа проигрывает Китаю

Источник: arenaev

