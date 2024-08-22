Tesla отозвала более 9100 авто Model X — они расклеиваются

Tesla объявила об отзыве более 9100 автомобилей Model X из-за физической проблемы. Отделка автомобиля может отклеиться во время движения.

Об отзыве сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США. По данным Tesla, проблема касается примерно 10% Model X выпуска 2016 года.

«Модель X оснащена косметической аппликацией в передней части крыши сразу за лобовым стеклом, известной как передняя аппликация, а также аппликацией в центре крыши перед верхним стеклом крыши. … Обе аппликации прикреплены к транспортному средству с помощью уретана. Если на интерфейсе аппликация-уретан отсутствует грунтовка, то со временем адгезия может ослабнуть, что приведет к тому, что аппликация отделится от автомобиля», — объясняется в отчете об отзыве.

Сообщение описывает интересный акустический эффект, который предшествует отклеиванию Перед отделением аппликация без грунтования может создавать заметный шум в салоне в течение короткого или длительного времени. Заметить процесс отделения можно и визуально.

Управление отмечает, что Tesla впервые инициировала добровольный отзыв по этой причине 17 ноября 2020 года. Но теперь автопроизводитель считает, что на тот момент не идентифицировал все автомобили с проблемой — из-за некачественной проверки, во время которой прилагались недостаточные физические усилия.

Многие отзывы Tesla обычно включают только программу исправления. Но это точно не тот случай — нужен будет физический осмотр авто.

«Хотя мы не знаем о каких-либо несчастных случаях или травмах в результате этого состояния, если аппликация отделится от транспортного средства во время движения, это может создать опасность на дороге для водителей, идущих следом, и увеличить их риск травм или аварии», — отметили в Tesla.

В свое время Tesla у Cybertruck также были проблемы с тем, что отделка отклеивалась. В апреле компания объявила об отзыве всех проданных Cybertruck из-за того, что накладки на педалях акселератора соскальзывали и мешали нажатию, что могло вызвать проблемы на дороге.

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Источник: Gizmodo