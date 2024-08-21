Аккумулятор Tesla Semi загорелся в результате аварии — трассу перекрыли на 16 часов

Грузовик Tesla Semi врезался в деревья и загорелся на обочине шоссе в Калифорнии, что привело к перекрытию дороги I-80 в обоих направлениях почти на 16 часов. Первые пожарные бригады отправились к месту аварии после 3:00 по местному времени.
Пожарные поливали Tesla Semi тысячами литров воды, чтобы охладить его литий-ионную аккумуляторную батарею до контролируемой целевой температуры около 100 градусов по Фаренгейту (около 38 градусов по Цельсию), ожидая, пока его элементы сгорят. Во время пожара в воздух поднимались токсичные испарения, что и привело к закрытию дороги I-80 в обоих направлениях.
Примерно в 16:00 наконец удалось охладить батареи до более безопасной температуры, что позволило командам спасателей начать работать над перевозкой остатков Semi на гигафабрику Tesla в Спаркс, штат Невада. После 19:00 на автомагистрали полностью восстановили движение.
Westbound Interstate 80 reopened more than 13 hours after a Tesla Semi caught fire east of Nyack early Monday, the Cal Fire said. Eastbound I-80 remains closed.
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— kcranews (@kcranews) August 20, 2024
Калифорнийский дорожный патруль сообщил, что водитель Semi сначала самостоятельно ушел с места аварии, а затем был доставлен в больницу. Сейчас власти выясняют причины аварии, рассматривая версию, не заснул ли водитель за рулем.
Автомобилем Semi управляла компания Tesla, которая часто использует коммерческий грузовик класса 8 для перевозки только что изготовленных аккумуляторов для электромобилей с завода Gigafactory на завод по производству автомобилей во Фримонте, Калифорния. В этом случае грузовик не тянул прицеп, поэтому, похоже, горели только собственные батареи Semi.
Электрические грузовики используют аккумуляторный блок, который примерно в 10 раз превышает размер аккумулятора, который используется в седане Tesla Model S. В то же время больший батарейный блок может дольше гореть.
«Эта батарея будет выделять гораздо больше токсичных газов. Она будет гореть гораздо дольше. В общем ее гораздо труднее тушить», — сказал Дилан Ху, аналитик отрасли электромобилей.
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