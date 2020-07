Tesla передумала выпускать Model Y за $39 тыс. — вместо нее выйдет Long Range RWD за $45 тыс., а версия Long Range теперь стоит дешевле $50 тыс.

Новейший компактный электрокроссовер Tesla Model Y, вышедший на рынок в марте, сейчас продается в США и Канаде в двух более дорогих конфигурациях — Long Range и Performance. Но на презентации в марте 2019 года нам обещали еще две версии — двухмоторную AWD и «народную» Standard Range за $39 тыс. Сейчас же стало известно, что Tesla решила отказаться от выпуска версии Standard Range из-за, как рассказал в своем твиттере глава компании Илон Маск, «неприемлемо низкого» запаса хода (<250 миль по циклу EPA).

Tesla по-прежнему планирует выпустить более доступную версию Model Y «в ближайшие месяцы» — одномоторную модификацию Long Range RWD. Стоить она будет $45 тыс. То есть, на $6 тыс. дороже изначально планируемой Standard Range. Пока подробностей об отличиях нет, но как минимум по запасу хода Long Range RWD должна превосходить Standard Range. Маск пообещал значительно больше 300 миль на одном заряде.

We have reduced pricing on Model Y LR dual motor & will offer a LR single motor Y in a few months, which improves affordability, while still keeping the product excellent

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2020