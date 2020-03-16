Tesla начала доставлять новые кроссоверы Model Y в США [первые видеообзоры]

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На фоне жестких карантинных мер из-за пандемии коронавируса в Украине и в мире некоторые интересные новости рискуют затеряться. Например, в минувшую пятницу, 13 марта, Tesla доставила клиентам в США первые компактные кроссоверы Model Y. Одновременно в соцсетях и на тематических сайтах появились публикации с первыми впечатлениями об этом горячо ожидаемом автомобиле, чья официальная презентация состоялась еще в марте прошлого года.

Надо ли говорить, насколько важной для Tesla является Model Y, являющаяся четвертым автомобилем в актуальном модельном ряде производителя. Собственно, ожидается, что в итоге Model Y сможет превзойти по популярности бестселлер Model 3, став абсолютным лидером продаж в своей категории. Уже к 30 июня 2020 года Tesla, которая недавно отметила выпуск миллионого автомобиля, рассчитывает выйти на годовой объем поставок в 500 тыс. авто. Конечно, если коронавирус, который уже доставил Tesla немало хлопот и явно портит настроение Илону Маску, не навредит (сильно) бизнесу американского автопроизводителя.

Мы выбрали несколько ключевых моментов из того, что пишут и говорят в первых видеообзорах о потенциальном бестселлере Model Y.

Сейчас Model Y собираются только на заводе Tesla во Фримонте. В будущем компактные кроссоверы Model Y будут выпускаться еще и на заводе Gigafactory 3 в Шанхае, на будущем немецком заводе Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге, а также на планируемом Gigafactory 5 в центральной части США.

Tesla начала поставки с вариантов Long Range и Performance, которые сейчас доступны для покупки на сайте производителя. Кроме топовой Perfomance стоимостью $60 тыс. (с 0 до 96 км/ч за 3,5 с, максимальная скорость 240 км/ч и 450 км на одном заряде (в американском тестовом цикле EPA) и дальнобойной версии Long Range (запас 482 км, разгон до «сотни» за 5,5 с, «максималка» — 210 км/ч) за $47 тыс., планируется еще двухмоторная версия AWD (запас 450 км, разгон до «сотни» за 4,8 с и «максималка» 220 км/ч) за $51 тыс. и «народная» Tesla Model Y (версия Standart Range) с запасом хода 370 км, разгоном с 0 до 96 км/ч за 5,9 секунды и максимальной скоростью 190 км/ч за $39 тыс. Последняя ожидается под конец 2020 года.

Накануне начала отгрузок Model Y в сети появились фото Model Y в цвете Midnight Silver Metallic рядом Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC, позволяющие наглядно оценить размеры компактного кроссовера Tesla.

И хотя у Mercedes-Benz GLC 300 дорожный просвет немного больше, чем у модели Y, последний может похвастать большим салоном, предоставляя больше места для водителя и пассажиров.

Model Y построен на той же платформе, что и Model 3, и делит с доступным седаном около 75% всех компонентов, благодаря чему удалось снизить капитальные затраты на Model Y вдвое по сравнению с той же Model 3. И хотя Model Y с первого взгляда может показаться полностью идентичным Model 3, на самом деле между ними есть немало различий.

Автомобиль Tesla Model Y немного ниже старшего кроссовера Model X — 1624 мм против 1676 мм. Другие габаритные параметры Model Y: ширина — 1921 мм (2129 с зеркалами), высота — 1624 мм, колесная база — 2890 мм, дорожный просвет — 167 мм.

Для сравнения, те же показатели Tesla Model 3: ширина — 1849,12 мм (1932,94 с зеркалами), высота — 1435,1 мм, колесная база — 2875,28 мм, дорожный просвет — 139,7 мм. Кому интересно, ниже 226-страничное руководство пользователя Model Y.

Ширина колес Model Y составляет 9,5 дюйма против 8,5 дюйма у Model 3. Следует отметить, что Model Y Performance поставляется с колесами разного размера: передние — 9,5 дюйма, задние — 10,5 дюйма.

Tesla Model Y Owners Manual… by Teslarati on Scribd

Модель Y оснащена автоматическим электроприводом задней двери багажника — поднимать и опускать крышку можно нажатием одной копки на центральном сенсорном экране или мобильном приложении Tesla. Также есть возможность ручного открытия с помощью соответствующего переключателя внизу багажника. Вот как это работает:

Одно из ключевых отличий Tesla Model Y — удобный второй ряд кресел. Третий ряд сидений, чтобы вместить семь людей, Model Y сможет предложить только в 2021 году.

По сравнению с Model 3 новая Model Y может предложить на 15% больше пространства для ног, тогда как объем багажного отделения был увеличен на впечатляющие 440%. Также производитель внес несколько самых запрашиваемый улучшений, включая регулируемые задние сиденья.

И хотя это не заявлено в инструкции задние сиденья Model Y могут можно отклонить, зафиксировав в одном из трех положений, воспользовавшись соответствующим переключателем регулировочной защелки.

Задние сидения также складываются в пропорции 60/40, предоставляя возможность перевозки высоко габаритных грузов без необходимости жертвования пассажирскими местами. Tesla также добавила пару переключателей на верхней левой стороне багажника, чтобы было проще получить доступ к задним сиденьям второго ряда. Каждый из переключателей управляет одной секцией сиденья в режиме 60/40 и автоматически снимает блокировку, чтобы сложить ее при активации.

Кроме того, Tesla Model Y в базовой конфигурации оснащается беспроводной зарядной станцией стандарта Qi мощностью 15 Вт, размещенной в центральной консоли. В инструкции заявлена возможность беспроводной зарядки двух устройств одновременно, но в таком случае эти 15 Вт делятся пополам. На центральной консоли Model Y также нашлось место для разъемов USB-C и USB-A вдобавок к двум разъемам USB-C, расположенным рядом с вентиляционными отверстиями в задней части салона.

Автор канала Tesla Raj выделил 12 ключевых отличий между Model Y и Model 3 (видео ниже).