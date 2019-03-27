Tesla снова сорвала сроки. Народная Model 3 за $35 тыс. задерживается, а компания предлагает клиентам версии подороже

28 февраля Tesla наконец-то открыла заказы на «народную» Model 3 за $35 тыс. в США, указав в качестве ориентировочных сроков поставки 2-4 недели. Четыре недели пролетели незаметно, но Tesla пока не отгрузила ни одного автомобиля. Клиенты, разместившие заказы на базовую версию Standard Range автомобиля Model 3, сообщают о получении официальных писем о задержке поставки на неопределенный срок.

Редактор The Drive Эд Нидермейер обнаружил многочисленные сообщения заказчиков о задержке поставки на Reddit, а также нескольких форумах Tesla (Tesla Motors Club, Tesla Global Owners Club, даже на официальном Tesla). Как сообщается, в этих письмах Tesla предупреждает о задержке поставки, но при этом не указывает новый расчетный срок. Некоторые заметили, что ориентировочные сроки поставки в их заказах на сайте поменялись на 6-8 недель (этот же расчетный срок поставки указывается при оформлении нового заказа через сайт Tesla), но представители компании сказали не обращать внимания на эти сроки. Можно предположить, что компания рассчитывает приступить к поставкам гораздо быстрее, но уже сейчас очевидно, что в заявленные изначально сроки Tesla не уложилась, опять.

Некоторые из клиентов утверждают, что вскоре после извещения о задержки поставки с ними связались представители автопроизводителя, предложив вместо базовой Standard Range за $35 тыс. версию Standard Range Plus, которая имеет чуть больший запас хода, за $37,5 тыс. Ресурс Electrek подтверждает, что тоже видел подобные сообщения, но в меньшем количестве, чем The Drive.

Ресурс The Verge пишет, что направил Tesla несколько запросов, но производитель отказался давать комментарии.

С одной стороны, подобная ситуация является вполне типичной для Tesla и все уже привыкли к постоянным срывам сроков и планов. И если все ограничится одной-двумя неделями то ясно, что никто не будет раздувать из мухи слона. Но близится конец очередного квартала и все ждут очередного рекорда по поставкам. Ведь, казалось бы, Tesla окончательно разрешила все производственные проблемы с Model 3, показала два прибыльных квартала подряд, и готова начать поставки доступной Model 3 за $35 тыс. Однако недавние хаотичные перемены в стратегии с закрытием розничных магазинов и переориентацией на онлайн-продажи, проблемы с поставками Model 3 в Европу, а теперь и задержка поставок самой доступной Model 3, которую и без того пришлось ждать три года, явно указывают, что не все так гладко в датском королевстве. И определенные трудности, пускай и менее существенные, компании еще предстоит решить.

Напомним, ранее Илон Маск предупредил инвесторов, что в этом квартале у Tesla, скорее всего, не будет прибыли.

Источник: The Verge, The Drive и Electrek