Tesla платит до $48 в час за ношение спецкостюма для тренировки робота Optimus, но подходят не все кандидаты

Компания Tesla расширяет свою команду для разработки гуманоидного робота Optimus.

За последний год она наняла десятки работников для тренировки робота с использованием костюмов захвата движения, сообщает Business Insider.

Роль «оператора сбора данных» предусматривает выполнение задач в специальном костюме и очках виртуальной реальности в течение более семи часов в день. Кандидаты должны иметь рост от 170 до 180 сантиметров, что соответствует размерам самого робота Optimus. Илон Маск ранее заявлял, что рост Optimus составит примерно 173 сантиметра.

Работники будут собирать данные, анализировать их и писать ежедневные отчеты. Tesla предложение полный рабочий день с оплатой от $25,25 до $48 в час. Компания набирает персонал на разные смены, включая ночные.

Анимеш Гарг, старший исследователь Nvidia Research и профессор робототехники в Технологическом институте Джорджии, рассказывает:

В прошлом году Tesla опубликовала видео, на котором оператор в костюме захвата движения и с гаптическими перчатками поднимает предметы, а виртуальная версия робота Optimus повторяет эти движения.

