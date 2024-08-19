Tesla платит до $48 в час за ношение спецкостюма для тренировки робота Optimus, но подходят не все кандидаты

Компания Tesla расширяет свою команду для разработки гуманоидного робота Optimus.

За последний год она наняла десятки работников для тренировки робота с использованием костюмов захвата движения, сообщает Business Insider.

Роль «оператора сбора данных» предусматривает выполнение задач в специальном костюме и очках виртуальной реальности в течение более семи часов в день. Кандидаты должны иметь рост от 170 до 180 сантиметров, что соответствует размерам самого робота Optimus. Илон Маск ранее заявлял, что рост Optimus составит примерно 173 сантиметра.

Работники будут собирать данные, анализировать их и писать ежедневные отчеты. Tesla предложение полный рабочий день с оплатой от $25,25 до $48 в час. Компания набирает персонал на разные смены, включая ночные.

Анимеш Гарг, старший исследователь Nvidia Research и профессор робототехники в Технологическом институте Джорджии, рассказывает:

Онлайн-курс "Product Manager PRO" від robot_dreams. Опануйте повний життєвий цикл продукту, щоб розробляти й оптимізувати рішення, які задовольняють користувачів і приносять прибуток. Досвід і фідбек двох лекторів. Детальніше про курс

«Работа охватывает сбор данных через выполнение задач в костюме захвата движения, которые записываются для дальнейшего анализа, а также непосредственное управление гуманоидным роботом».

В прошлом году Tesla опубликовала видео, на котором оператор в костюме захвата движения и с гаптическими перчатками поднимает предметы, а виртуальная версия робота Optimus повторяет эти движения.

Multiple fully Tesla-made Bots now walking around & learning about the real world 🤖 Join the Tesla AI team → https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/3TZ2znxkfd — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) May 16, 2023

По оценкам Гарга, для обучения Optimus работе на заводах Tesla нужно собрать от сотен тысяч до миллионов часов данных.

«Это может стоить полмиллиарда долларов, и даже тогда успех не гарантирован», — добавляет он.

Использование костюмов захвата движения для обучения роботов не ново, но Tesla — одна из первых компаний, которая применяет эту практику в таком масштабе для выполнения широкого спектра общих задач.

Онлайн-курс "Product Manager PRO" від robot_dreams. Опануйте повний життєвий цикл продукту, щоб розробляти й оптимізувати рішення, які задовольняють користувачів і приносять прибуток. Досвід і фідбек двох лекторів. Детальніше про курс

Источник: Businessinsider

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.