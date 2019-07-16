Tesla убрала из ассортимента самые доступные (Standard Range) конфигурации Model S и Model X, а также снизила цену самой доступной версии Model 3





Tesla решила в очередной раз немного видоизменить линейку автомобилей и убрать из продажи «‎лишние» конфигурации. На сей раз таковыми оказались народные версии (Standard Range) седана Model S и кроссовера Model X. Обе модели больше недоступны для покупки на сайте производителя.

Открыв онлайн-конфигуратов на сайт производителя, можно убедиться, что отныне обе старшие модели линейки предлагаются только в версиях Long Range и Performance. Эти изменения означают, что начальная стоимость Model S в США подскочила с $75 000 до $79 990, а Model X — с $81 000 до $84 990. Иными словами, базовыми версиями Model S и Model X теперь являются Long Range.

В соответствующем комментарии Reuters представитель Tesla объяснил, что компания занимается стандартизацией своей продуктовой линейки.

«Чтобы стало еще проще покупать наши автомобили, мы стандартизируем нашу международную линейку и сокращаем количество комплектаций, доступных для Model S, Model X и Model 3. Мы также корректируем наши цены, в целях дальнейшего повышения доступности [наших продуктов] для покупателей», — говорится в официальном заявлении Tesla.

Одновременно Tesla опустила цену самого доступного варианта младшей модели Model 3, доступной для заказа через сайт. Речь о конфигурации Standard Range Plus, которая подешевела с $39 900 до $38 990.

Остается добавить, что с начала года Tesla множество раз вносила существенные изменения в спецификации и цены автомобилей в стремлении найти оптимальный баланс и максимизировать прибыль. Из последних крупных изменений можно вспомнить, как в апреле компания убрала возможность купить самую дешевую Tesla Model 3 (Standard Range) через сайт. На данный момент оформить заказ на нее можно только по телефону, либо же купить непосредственно в одном из магазинов.

Сейчас Tesla из кожи вон лезет, чтобы снова стать прибыльной. Напомним, третий и четвертый кварталы 2018 года Tesla завершила с прибылью, но по итогам первой четверти 2019 года производитель снова вернулся в убыточное состояние и вынужден был привлечь дополнительное финансирование на сумму более $2 млрд. В минувшем квартале Tesla сумела установить новый рекорд, поставив клиентам почти 100 000 автомобилей. Но пока неясно, поможет ли это и политика «затягивания ремней» снова выйти в плюс. Финансовый отчет по итогам квартала будет опубликован в конце этого месяца. Тогда и узнаем ответ на этот вопрос.

Источник: Reuters