У Tesla все хорошо: компания впервые в истории показала два прибыльных квартала подряд, а также обновила рекорды квартальной и годовой выручки

Компания Tesla отчиталась за четвертый квартал 2018 финансового года и весь год в целом.

Говоря о квартальных итогах, впервые за свою 11-летнюю историю известный производитель электромобилей фиксирует прибыль второй квартал подряд. Нельзя также не вспомнить, что до этого у Tesla было лишь два прибыльных квартала, то есть, минувший является четвертым прибыльным кварталом в истории. Чистая прибыль, рассчитанная по методике GAAP составила $139 млн. То есть, более чем вдвое меньше, чем в предыдущем квартале ($312 млн). Но Tesla упоминает еще некую безналичную выплату в размере $54 млн на покрытие убытков, относящихся к неконтрольным долям владения, которая оказала негативное влияние на итоговый финрезультат. Кроме того, годом ранее был зафиксирован убыток в размере $675,35 млн.

По итогам заключительной четверти выручка в годовом выражении выросла более чем вдвое, достигнув рекордных $7,2 млрд. Как и раньше, на продажи автомобилей приходится почти 90% всего дохода ($6,3 млрд), но остальные направления показывают уверенный рост. Так, направление систем производства и хранения энергии за год нарастило выручку с $298,04 млн до $371,5 млн, а сервисы и прочие направления принесли за квартал $531,16 млн (годом ранее было $288,02 млн). Операционные расходы за квартал составили $1,03 млрд. Из них на НИОКР было потрачено $356.3 млн. Валовая прибыль в квартальном выражении немного снизилась — с 25,8% до 24,3%. Производитель объясняет это недавним сокращением федеральных льгот в США — чтобы частично компенсировать это Tesla снизила цены.

Если же говорить об итогах года, Tesla выручила $21,46 млрд, что почти вдвое превышает прошлогодний результат ($11,76 млрд) и является новым рекордом для компании. Чистая прибыль по итогам второго полугодия 2018 года оказалась недостаточно большой, чтобы перекрыть убытки первого полугодия и итоговый финрезультат по-прежнему со знаком минус —чистые убытки в размере $1,06 млрд. Но по состоянию на конец квартала в распоряжении Tesla было $3,7 млрд в денежных средствах и их эквивалентах (на $718 млн больше, чем кварталом ранее). Напомним, что годом ранее Tesla за относительно короткий промежуток времени потратила $2 млрд, опустошив свои банковские счета и оказавшись в шаге от банкротства. Свободный денежный поток, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, также увеличился до $910 млн.

В письме инвесторам Илон Маск и финансовый директор Дипак Ахуджа заявили, что 2018 год был «самым важным годом в истории Tesla». На конференц-колле с инвесторами по итогам квартала и года также было объявлено о том, что в ближайшие месяцы Дипак Ахуджа оставит пост финансового директора Tesla. Точная причина отставки не была названа, Ахуджа лишь отметил, что лучшего времени для этих изменений и не придумаешь. Его место займет нынешний вице-президент Tesla по финансам Зак Киркхорн.

Отчет о поставках автомобилей в четвертом квартале 2018 года Tesla опубликовала еще в начале месяца. Но коротко напомним для полноты картины: в общей сложности за год было изготовлено 253 тыс. электромобилей, из которых заказчикам доставили около 245 тыс. Из них более доступные модели Model 3 — более 140 тыс. штук, оставшиеся около 105 тыс. приходятся на Model S и Model X. Только за последнюю четверть Tesla доставила клиентам 63 359 седанов Model 3. Для сравнения, по состоянию на конец 2017 года были доставлены всего 1 550 Model 3. Да, годовой объем производства в 253 тыс. — это не 500 тыс., на которые изначально обещал выйти Илон Маск. Кстати, не так давно он дал новое обещание — выйти на годовые объемы выпуска в 1 млн автомобилей к 2020 году. Но за прошлый год Tesla более чем вдвое нарастила объемы выпуска автомобилей, что является серьезным достижением для относительно молодой автомобильной компании.

Заглядывая вперед, Маск прогнозирует рост поставок по итогам этого года на 45-65%, до 360 000-400 000 тыс. автомобилей. Отметим, что речь именно о показателе поставленных покупателям автомобилей, а не произведенных. Tesla планирует наращивать производство Model 3 на заводе во Фримонте и к концу года стабильно выпускать по 7000 экземпляров этой модели в неделю. Кроме того, Tesla рассчитывает наладить производство Model 3 на строящейся сейчас Gigafactory 3 в Шанхае уже в четвертом квартале этого года. Производитель рассчитывает начать с выпуска 3000 автомобилей в неделю и планомерно довести объемы производства Model 3 до стабильных 10 000 единиц в неделю. Сроков пока нет, но в отчете говорится о планах выйти на годовой объем в 500 тыс. Model 3 между четвертым кварталом 2019 года и вторым кварталом 2020 года.

Накануне публикации отчета аналитики Уолл-стрит ожидали, что Tesla заявит убыток в прогнозе на текущий квартал. Но Илон Маск настроен оптимистично и рассчитывает, что в текущем квартале Tesla опять покажет прибыль. Удастся ли Tesla окончательно выйти на безубыточность и показать прибыль по итогам 2019 года, покажет время. Аналитики расходятся во мнениях. На Уолл-стрит некоторые говорят, что спрос на более дорогие конфигурации Model 3 в США уже начал падать. И Morgan Stanley, и Deutsche Bank предупреждают инвесторов о том, что Tesla может оказаться в ситуации, которую они называют «воздушной пробкой» по аналогии с проблемами в системах охлаждения и вентиляции. Иными словами, интерес к автомобилям Tesla значительно снизится. В то же время Goldman Sachs также сомневаются по поводу дальнейшего роста спроса на автомобили Tesla. Опасения подогревает торговая война между США и Китаем, которая привела к значительному росту цен на автомобили Tesla в Поднебесной.

Если Tesla сумеет быстро наладить производство дешевых Tesla Model 3 за $35 тыс., то это с большой вероятностью приведет к новому скачку спроса, но вопрос в том, сможет ли компания тогда оставаться прибыльной. Ранее Маск неоднократно говорил, что преждевременный выпуск дешевых Model 3 за $35 тыс. приведет к тому, что Tesla попросту прекратит свое существование. Собственно, недавнее сокращение штата является одной из вынужденных мер, которые должны помочь Tesla начать выпускать дешевые Model 3 за $35 тыс. и при этом продолжать стабильно зарабатывать на этой и других моделях.

На днях Tesla упростила линейку электромобилей Model S и Model X, одновременно представив новые базовые версии электромобилей Model S и Model X с увеличенным запасом хода (они получили батареи на 100 кВт⋅ч, в которых часть емкости заблокирована программно).

Также стоит напомнить, что недавно Tesla получила необходимое разрешение нидерландского регулятора для начала поставок Model 3 в Европу. Экспансию на рынок Европы явно поспособствует росту продаж. Наконец, в марте должна состояться презентация доступной модели компактного кроссовера Tesla Model Y. Да, его производство начнется только в 2020 году. Но Model Y построен на той же платформе, что и Model 3, и делит с доступным седаном около 75% всех компонентов, что должно положительно сказаться как на производственных затратах и, следовательно, на цене для конечного покупателя, так и на скорости наращивания темпов выпуска. Собственно, предыдущие утечки указывали на то, что к концу 2020 года Tesla планирует выпускать Model Y в тех же объемах, что сейчас Model 3 (7 тыс. в неделю). Ну и не стоит забывать про суперкар Roadster второго поколения, полностью электрический грузовик Tesla Semi Truck, а также электрическом пикапе Tesla Pickup, который Илону Маску так уже не терпится выпустить на рынок. Кстати говоря, во время конференции Маск заявил, что анонс Tesla Pickup может состояться уже летом (анонсы Rivian R1T и электрического Ford F-150 явно заставили Tesla ускориться). Что же, похоже, что пока у Tesla все идет по плану.

Источник: Tesla