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Tesla выпустила «праздничное обновление» для своих электромобилей, теперь пользователям доступен новый режим Camp Mode

Tesla выпустила «праздничное обновление» для своих электромобилей, теперь пользователям доступен новый режим Camp Mode

Tesla выпустила «праздничное обновление» для своих электромобилей, теперь пользователям доступен новый режим Camp Mode


Компания Tesla приступила к распространению очередного программного обновления для своих электромобилей. И так как это «праздничное обновление» («holiday update», версия 2019.40.50), то оно включает и подарок для владельцев автомобилей.

Новый режим Camp Mode позволяет электромобилю поддерживать заданные воздушный поток, температуру и внутреннее освещение. Также имеется возможность воспроизводить музыку и питать внешние устройства (например, оборудование туристического лагеря) от энергосети автомобиля. Все эти возможности доступны, когда автомобиль припаркован и активирован новый режим Camp Mode.

Ранее электромобили Tesla не позволяли использовать климатическую и осветительные системы в припаркованном состоянии. Частично эти ограничения удавалось обходить при помощи недокументированных возможностей, но в крайне ограниченных вариантах использования. В 2017 году вышло обновление, которое позволяло длительное время поддерживать работу климат-контроля в припаркованном автомобиле, а теперь эти возможности дополнительно расширены и улучшены. Это было сделано по запросам владельцев. Анонс этих расширенных возможностей был сделан ещё в прошлом году.

Вместе с тем, «праздничное обновление» включает предварительную версию режима Full Self-Driving, но его работа пока что ограничена. Новая функция может похвастаться улучшенным распознаванием дорожных знаков. Система визуализации вождения теперь может отображать дополнительные объекты, такие как стоп-сигналы, знаки остановки и выбирать дорожную разметку. Пользователь также сможет просматривать текстовые сообщения в виде карточек, читать и отвечать на них с помощью голосовых команд.

Источник: Engadget

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