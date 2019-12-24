Tesla выпустила «праздничное обновление» для своих электромобилей, теперь пользователям доступен новый режим Camp Mode





Компания Tesla приступила к распространению очередного программного обновления для своих электромобилей. И так как это «праздничное обновление» («holiday update», версия 2019.40.50), то оно включает и подарок для владельцев автомобилей.

Новый режим Camp Mode позволяет электромобилю поддерживать заданные воздушный поток, температуру и внутреннее освещение. Также имеется возможность воспроизводить музыку и питать внешние устройства (например, оборудование туристического лагеря) от энергосети автомобиля. Все эти возможности доступны, когда автомобиль припаркован и активирован новый режим Camp Mode.

Ранее электромобили Tesla не позволяли использовать климатическую и осветительные системы в припаркованном состоянии. Частично эти ограничения удавалось обходить при помощи недокументированных возможностей, но в крайне ограниченных вариантах использования. В 2017 году вышло обновление, которое позволяло длительное время поддерживать работу климат-контроля в припаркованном автомобиле, а теперь эти возможности дополнительно расширены и улучшены. Это было сделано по запросам владельцев. Анонс этих расширенных возможностей был сделан ещё в прошлом году.

Вместе с тем, «праздничное обновление» включает предварительную версию режима Full Self-Driving, но его работа пока что ограничена. Новая функция может похвастаться улучшенным распознаванием дорожных знаков. Система визуализации вождения теперь может отображать дополнительные объекты, такие как стоп-сигналы, знаки остановки и выбирать дорожную разметку. Пользователь также сможет просматривать текстовые сообщения в виде карточек, читать и отвечать на них с помощью голосовых команд.

Источник: Engadget