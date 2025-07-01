Tesla испортила видео «первой в мире» автономной доставки авто нарушением правил

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На днях Tesla показала, как «впервые в мире» автомобиль доставил сам себя с фабрики к владельцу. Но это была бы не Tesla, если бы все прошло нормально.

В рекламном видео, которым поделился автопроизводитель, Model Y выезжает с гигафабрики Tesla в Остине, штат Техас, США. Без единого человека внутри блестящий электромобиль самостоятельно едет по автомагистралям и улицам города, пока не доезжает до дома своего нового владельца. Кажется, все прошло нормально — но нет.

Как и новые роботакси бренда, автопилот обычной модели не очень уважает правила, а в частности нюансы парковки. Он решил возле нарочито ярко-красного бордюра, надпись на котором гласит: «Стоянка запрещена. Пожарная полоса». Теоретически возможно, что Tesla каким-то образом получила специальное разрешение на парковку автомобиля там, но больше это похоже на просчет автопилота и пиарщиков компании.

«Как всегда, в своем последнем пиар-ходе Илон Маск ставит шоу впереди общественной безопасности. Первая автономная доставка Tesla с завода к клиенту закончилась незаконной парковкой FSD на пожарной полосе! Вы четко можете увидеть предупреждение о запрете парковки на пожарной полосе, обозначенные на бордюре. Входит ли штраф за перекрытие пожарной полосы в стоимость покупки нового автомобиля Tesla?», — пишет в X Дэн О’Дауд, директор и основатель наблюдательной группы Dawn Project.

Автономное вождение Tesla снова попало в поле зрения общественности после запуска службы роботакси в Остине в начале этого месяца. Как и ожидалось, серьезные проблемы начались, как только пара десятков робототакси вышли в город. В сети много видеозаписей ошибок автономных такси, как случайное резкое торможение, столкновение, которого едва удалось избежать или высадку пассажиров посреди оживленного перекрестка. Также на видео можно наблюдать много мелких нарушений правил движения.

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Да и утверждение Илона Маска о «первом полностью автономном автомобиле без людей в автомобиле или дистанционного управления автомобилем на общественных дорогах» не соответствует действительности. Фактический лидер в сфере робототакси компания Waymo тестирует свои полностью автономные авто на дорогах Финикса, штат Аризона, с 2024 года — но пока предлагает такие поездки только своим сотрудникам.

Источник: Futurism

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