TikTok мешает Норвегии производить боеприпасы – производитель Raufoss Nammo страдает от решения направить свободную электроэнергию в ЦОД видеосервиса

Производственные цеха компании Raufoss Nammo, изготовляют боеприпасы – в том числе и для Украины. Изначально они были основаны рядом с источником дешевой энергии, получаемой от гидроэлектростанций региона. Теперь, получая большие заказы и работая круглосуточно, предприятие желает значительно расшириться. Однако компания столкнулась с неожиданной трудностью – рядом строится дата-центр TikTok, с которым местная энергокомпания заключила договор о направлении всей свободной электроэнергии.

«Мы не можем воткнуть лопату в землю, пока не узнаем, что сможем купить электроэнергию, необходимую для запуска новых производственных цехов» – директор по коммуникациям Raufoss Nammo Фредрик Тангераас.

Помимо выполнения производственных контрактов, угрожающая ситуация с электроэнергией может сказаться и на экономике региона. Заводы по производству оружия – это множество рабочих мест и трудоустройство местного населения.

«Власти должны выбирать между хранением видео с котиками и обеспечением критически важных социальных функций», – говорит CEO компании Мортен Брандтцэг.

Запасы боеприпасов Норвегии и NATO быстро истощаются по причине помощи Украине в защите от российской агрессии. Прошлой зимой правительство объявило, что потратит более двух миллиардов крон на артиллерийские боеприпасы. Одобрение контракта парламентом страны ожидается в мае, и Raufoss Nammo уже начала инвестировать в расширение, прежде чем столкнулась с проблемой электропитания.

В Raufoss Nammo считают, что Норвегия рискует стать посмешищем для партнеров по NATO, если не сможет выполнить обязательства. Особенно учитывая обвинения в шпионаже в пользу Китая, выдвигаемые против TikTok. Десятки стран уже бойкотируют TikTok в той или иной форме, Норвегии среди них пока нет:

Источник: VG