Глобальный бойкот TikTok – десятки стран частично или полностью блокируют китайскую соцсеть на фоне беспокойства за национальную безопасность (карта)

Более десятка стран ввели полный или частичный запрет на TikTok. Большинство ограничений коснулись государственного сектора или правительственных устройств, но многие частные компании блокируют программу в одностороннем порядке.

В прошлом месяце Белый дом дал федеральным агентствам 30 дней на удаление TikTok со всех телефонов и систем, а Министерство юстиции и ФБР начали расследование по поводу вероятного шпионажа приложения за журналистами. Правительство США также рассматривает полный запрет TikTok в стране — в случае, если китайские владельцы соцсети ByteDance не продадут американскую версию программы.

Сам генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу утверждает, что продажа приложения американской компании не решит никаких проблем с национальной безопасностью, указывая на усиленные меры по конфиденциальности данных. Ожидается, что Чу даст показания перед комитетом Конгресса в четверг.

Источник: Axios