Глобальный бойкот TikTok – десятки стран частично или полностью блокируют китайскую соцсеть на фоне беспокойства за национальную безопасность (карта)

Более десятка стран ввели полный или частичный запрет на TikTok. Большинство ограничений коснулись государственного сектора или правительственных устройств, но многие частные компании блокируют программу в одностороннем порядке.
В прошлом месяце Белый дом дал федеральным агентствам 30 дней на удаление TikTok со всех телефонов и систем, а Министерство юстиции и ФБР начали расследование по поводу вероятного шпионажа приложения за журналистами. Правительство США также рассматривает полный запрет TikTok в стране — в случае, если китайские владельцы соцсети ByteDance не продадут американскую версию программы.
- По словам аналитиков Bloomberg Intelligence Мандипа Сингха и Дамиана Реймерца, бизнес TikTok в США может быть оценен в 40-50 миллиардов долларов.
- Несколько американских колледжей запретили TikTok в своих локальных интернет-сетях из-за соображений безопасности.
- BBC, британское информационное агентство, которое финансируется правительством, в воскресенье попросило сотрудников удалить TikTok со своих устройств, если он не нужен для «редакционных и рекламных целей».
- О запрете использования TikTok на государственных устройствах объявила и Канада, заявив, что это «неприемлемый» уровень риска для конфиденциальности и безопасности.
- Еврокомиссия приказала сотрудникам удалить TikTok со своих телефонов до 15 марта.
- Великобритания и Новая Зеландия на прошлой неделе также объявили о мерах по блокировке TikTok на правительственных устройствах.
Сам генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу утверждает, что продажа приложения американской компании не решит никаких проблем с национальной безопасностью, указывая на усиленные меры по конфиденциальности данных. Ожидается, что Чу даст показания перед комитетом Конгресса в четверг.
Источник: Axios