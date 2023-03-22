Новости Софт 22.03.2023 в 18:19

Глобальный бойкот TikTok – десятки стран частично или полностью блокируют китайскую соцсеть на фоне беспокойства за национальную безопасность (карта)

Катерина Даньшина

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Более десятка стран ввели полный или частичный запрет на TikTok. Большинство ограничений коснулись государственного сектора или правительственных устройств, но многие частные компании блокируют программу в одностороннем порядке.

В прошлом месяце Белый дом дал федеральным агентствам 30 дней на удаление TikTok со всех телефонов и систем, а Министерство юстиции и ФБР начали расследование по поводу вероятного шпионажа приложения за журналистами. Правительство США также рассматривает полный запрет TikTok в стране — в случае, если китайские владельцы соцсети ByteDance не продадут американскую версию программы.

Сам генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу утверждает, что продажа приложения американской компании не решит никаких проблем с национальной безопасностью, указывая на усиленные меры по конфиденциальности данных. Ожидается, что Чу даст показания перед комитетом Конгресса в четверг.

Источник: Axios


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