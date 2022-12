TikTok назвал самые популярные видео и тренды 2022 года

Подборка самых ярких моментов 2022 года от TikTok — это гигантская шоколадная статуя в виде жирафа, жевательная резинка певицы Розалии и вирусный ремикс на «кукурузного мальчика» Тарика. Соцсеть опубликовала списки лучших, по ее мнению, видео, трендов, авторов и песен.

Все видео в списке TikTok имеют миллионы просмотров и являются «самым вирусным контентом в приложении». Со всем тем, список предоставленный соцсетью несколько субъективен и не включает другие ролики с даже более высоким количеством просмотров и вовлеченностью.

— The ultimate showdown: lava vs. ice

— Helping Tom get back on his feet

— Lizzo helps us learn the choreo for «About Damn Time»

— The beloved Corn Kid gets remixed

— A deadpan take on «Jiggle Jiggle» by the leads of

— You can say a lot with the way you chew gum

На первом месте среди пользователей США в этом году находится видео, где повар-кондитер создает огромную статую жирафа из шоколада, пока на фоне играет ненавязчивая музыка с фортепиано. Ролик просмотрели 308 млн раз — для сравнения у главного видео 2021 года (танец, снятый с помощью дрона) было 314 млн просмотров, а ролик со звездой TikTok Беллой Порч в 2020 году получил около полумиллиарда просмотров.

Пользователь @chipmunksoftiktok в этом году занял второе место в списке и попадает в него уже второй год. На этот раз с роликом, где кормит маленького грызуна (32,5 млн просмотров).

Много ремиксов в этом году было сделано на песню «It’s corn». Ее создали, вдохновившись интервью 7-летнего мальчика Тарика, в котором тот усердно рассказывал насколько любит кукурузу.

— The Aussie conservationist rescues a baby blue-tongued lizard in the outback

— Wows us with her #DesiTok singing skills

— Rosalía shows us all how to slay

— The Stitch expert shares tricks that made us gasp!

Лидирует в списке пользователь @ox_zung, который делится несколько странными лайфхаками: как с помощью плойки сделать попкорн, закрыть бутылку с водой обычной салфеткой или упаковать ведро с мороженным горячим чайником. У видео всего 9 миллионов просмотров, однако TikTok все равно называет его лучшим в мире.

В этом году в TikTok активно просматривали и искали новые рецепты, советы по красоте и здоровью, а также лайфхаки. Вот некоторые из популярных тенденций в США в 2022 году:

@oursignedworld — How to get the attention of someone who is hard of hearing

@cookingwithlynja — How to make three types of grilled cheese

@brunchwithbabs — How to (easily) carve a pumpkin

@getaheadwithnick — How to nap like a Navy Seal

@davidsuh — How to pose with «short kings»

@charlesgross — How to keep your lips moist with olive oil

@lizzardbird — How to bind a book

@gavinflo — How to stop slicing golf balls on the golf course

@rob_skate4life — How to do a varial on a skateboard

@tiasamudaa — How to contour with powder